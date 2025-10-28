Dejó atrás la polémica en River y renovó contrato con una cláusula millonaria

Se terminó la polémica de Santiago Lencina en River

El viernes pasado llamó la atención su ausencia en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia por una supuesta demora en su negociación contractual. Sin embargo, desde el entorno del jugador y el cuerpo técnico descartaron completamente esos rumores.

Santiago-Lencina Lencina, el buen jugador de River.

Tras la caída de River en el estadio Mario Alberto Kempes, creció la polémica por el jugador teniendo en cuenta que las características del joven volante ofensivo parecían ideales para un partido en el que al equipo le faltó desequilibrio.

Los números de Santiago Lencina con River en el Clausura

Lencina suma 530 minutos

Jugó 11 partidos en el Torneo Clausura

Marcó tres goles: dos frente a Instituto y uno ante San Martín de San Juan.

River se medirá este domingo en el estadio Monumental a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 20.30 en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura. Será un partido clave porque tras la caída ante la Lepra Gallardo es muy cuestionado en su cargo.