Dejó atrás la polémica en River y renovó contrato con una cláusula millonaria

Una joya de River dejó atrás la polémica y finalmente renovó su contrato hasta el 2028
Una joya de River estuvo en medio de una polémica y finalmente renovó su contrato hasta el 2028. Se trata del volante Santiago Lencina, quien no estuvo en el banco de suplentes en la derrota 4 a 3 por penales (empataron sin goles en el tiempo reglamentario) frente a Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina.
Lencina renovará su contrato hasta diciembre de 2028 y se suma al grupo de futbolistas con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.
El chaqueño nacido en Corzuela hace 20 años, que tiene un acuerdo de palabra y los números definidos, firmará en las próximas horas la extensión de su vínculo, que vencía a fines de 2026. Así el “Millonario” asegura la continuidad de uno de los jóvenes más destacados de su cantera.
Se terminó la polémica de Santiago Lencina en River
El viernes pasado llamó la atención su ausencia en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia por una supuesta demora en su negociación contractual. Sin embargo, desde el entorno del jugador y el cuerpo técnico descartaron completamente esos rumores.
Tras la caída de River en el estadio Mario Alberto Kempes, creció la polémica por el jugador teniendo en cuenta que las características del joven volante ofensivo parecían ideales para un partido en el que al equipo le faltó desequilibrio.
Los números de Santiago Lencina con River en el Clausura
Lencina suma 530 minutos
Jugó 11 partidos en el Torneo Clausura
Marcó tres goles: dos frente a Instituto y uno ante San Martín de San Juan.
River se medirá este domingo en el estadio Monumental a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 20.30 en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura. Será un partido clave porque tras la caída ante la Lepra Gallardo es muy cuestionado en su cargo.