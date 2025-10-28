Por qué se come pororó o pochoclo en los cines

Esta máquina recurría al aire caliente para calentar los granos, y esta invención produjo una explosión más uniforme y eficiente, lo que llevó a una rápida popularización de las palomitas/popcorn en las calles de Estados Unidos.

Con el paso del tiempo y con la invención del cine, la clase trabajadora optaba por disfrutar de las películas desde afuera (ya que no podían pagar el boleto), y aprovechaban la practicidad del pororó o popcorn preparado en casa para comer en la oscuridad y sin dejar manchas en el suelo.

Entre 1905 y 1915, surgieron los famosos nickelodeons, lugares de proyección de películas económicos, y las salidas al cine adquirieron una dimensión importante. Afuera de estas salas, los vendedores ambulantes ofrecían dulces y otros alimentos como el pororó o popcorn.

Según el historiador culinario Andrew Smith, autor del libro "Popped Culture: A Social History of Popcorn", las salas de cine rechazaban el popcorn, buscando emular la distinción de los teatros tradicionales.

Todo cambió cuando durante la Gran Depresión, en los años 30, Julia Braden convenció a los encargados de los cines para que comenzaran a vender popcorn en las instalaciones. La prueba piloto fue en un cine de Missouri y rápidamente las ventas comenzaron a crecer y la idea se extendió por el resto de los Estados Unidos y del mundo.

Julia facturaba cerca de 14.400 dólares al año, lo cual equivale a unos 400.000 mil dólares actuales, según el medio The New York Times.