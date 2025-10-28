Importante marca de ropa busca personal para sumar a su equipo en Mendoza: cuáles son los requisitos

La icónica marca de ropa uruguaya Indian, con más de 60 años de trayectoria, se ha consolidado como un referente de la moda contemporánea en la región. Ahora, ante el reciente desembarco en Mendoza, busca personal para sumar a su equipo.
En concreto, la oferta de trabajo ha sido difundida en la plataforma Computrabajo, donde se puede ver el asunto "Encargado de Tienda".
Indian busca un encargado para sumar a su equipo de trabajo
De acuerdo a lo que se indica en el anuncio, la tienda de ropa orienta la búsqueda a personas dinámicas y entusiastas, con gusto por la venta y la moda, y con excelente habilidad para la conducción de equipos de trabajo.
Los requisitos que debe cumplir la persona para postularse a este trabajo son los que se muestran a continuación:
- Excelente presencia y comunicación
- Liderazgo y excelente relacionamiento interpersonal.
- Planificación y organización.
- Proactividad y dinamismo.
- Orientación de servicio de calidad al cliente y al personal.
- Experiencia en conducción de equipos.
Además de lo mencionado, el que quiera este empleo deberá tener como mínimo la educación secundaria completa. Las principales tareas a realizar serán las de planificación, supervisión y cumplimiento de objetivos de la compañía, promoviendo un excelente clima laboral.
Si quieres postularte a este trabajo, todo lo que tienes que hacer es crearte una cuenta en la plataforma Computrabajo, y cargar tu currículum en el enlace que se muestra a continuación.
Consejos para un primer día de trabajo
- Sé puntual: llegar unos minutos antes de la hora es una excelente manera de empezar con buen pie.
- Presenta una buena primera impresión: saluda a todos con una sonrisa y sé amable. Tu actitud es clave.
- Escucha y toma notas: recibirás mucha información. Presta atención, evita distracciones como el teléfono y anota los detalles importantes.
- Haz preguntas: no temas preguntar. Es normal no saberlo todo y preguntar demuestra que te interesa aprender.
- Socializa: habla con tus nuevos compañeros, preséntate y recuerda sus nombres. Puedes anotar sus nombres en una lista para ayudarte.
- Sé proactivo: una vez que entiendas lo básico, pregúntale a tu supervisor si puedes ayudar en algo o qué más podrías hacer.