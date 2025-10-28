Importante marca de ropa busca personal para sumar a su equipo en Mendoza: cuáles son los requisitos

Los requisitos que debe cumplir la persona para postularse a este trabajo son los que se muestran a continuación:

Excelente presencia y comunicación

Liderazgo y excelente relacionamiento interpersonal.

Planificación y organización.

Proactividad y dinamismo.

Orientación de servicio de calidad al cliente y al personal.

Experiencia en conducción de equipos.

Además de lo mencionado, el que quiera este empleo deberá tener como mínimo la educación secundaria completa. Las principales tareas a realizar serán las de planificación, supervisión y cumplimiento de objetivos de la compañía, promoviendo un excelente clima laboral.

ropa, trabajo Deberás tener el secundario completo para acceder a este trabajo.

Si quieres postularte a este trabajo, todo lo que tienes que hacer es crearte una cuenta en la plataforma Computrabajo, y cargar tu currículum en el enlace que se muestra a continuación.

