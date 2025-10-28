Inicio Sociedad truco
Cómo coser un top básico con un rectángulo de tela: un truco de ropa facilísimo

Con un truco puedes diseñar y coser diferentes prendas de ropa en casa, desde accesorios para el cabello hasta vestidos elaborados

Isabella Brosio
Busca siempre un truco de hilos para cada proyecto que desees emprender. 

La costura es una actividad muy divertida, creativa y beneficiosa. Con un truco puedes confeccionar prendas de ropa, arreglar piezas viejas y aprovechar retazos que tienes guardados en el fondo del armario de casa.

maquina de coser ropa
La costura es muy buena para trabajar la paciencia, la creatividad, la concentración y la motricidad de las manos.

Paso a paso y con un truco: cómo coser un top básico con tirantes

Para este truco de ropa artesanal y rápido, vas a necesitar algunos materiales de costura que seguro tienes en casa, como tijeras, regla, hilo y aguja. Lo primero y principal es tomar la medida de tu cintra y tórax para cortar la tela. Puedes usar una tela de modal o algodón elástica, perfecta para este tipo de ropa.

A continuación te dejo el paso a paso de este truco de ropa y el video tutorial para que puedas seguirlo más detenidamente. Puedes aprovechar para diseñar tops de diferentes colores y estampados, ideales para el verano.

  1. Utiliza una remera de algodón vieja que ya no te sirva o un rectángulo de tela nuevo. Toma las medidas y recorta.
  2. Une los costados del rectángulo con una costura recta.
  3. Una vez que tengas la base del top, realiza los tirantes con el sobrante de tela midiendo por encima del hombro. Une los tirantes con una costura a mano o con la máquina.

Un truco y algo más: cómo puedo elegir las telas para mis proyectos de costura

Cuando deseas emprender en el universo de la costura, no basta con tener una máquina, un poco de hilo y unas agujas. La elección de la tela es uno de los pasos más importantes de cada truco de hilo.

La tela se elige de acuerdo al proyecto, a composición, la caída, el patrón o molde y la estación del año. No es lo mismo coser un vestido de verano que un abrigo de invierno.

Para blusas y vestidos frescos, lo mejor es usar telas que se ajusten al cuerpo y caigan con peso, como tejidos de lycra o crespón. Contrariamente, para pantalones más firmes y urbanos, lo mejor es el jean o telas más bien rígidas.

telas
Si no sanes qué tela elegir, pregunta en las retacerías o tiendas de costura.

Las telas de algodón, por ejemplo, son ideales para ropa de uso diario por su suavidad y comodidad. Las telas finas de seda, son una opción para vestidos de gala o ropa interior fina.

Si deseas confeccionar ropa deportiva, lo mejor es utilizar telas elásticas, resistentes e impermeables, con una buena ventilación para disminuir la transpiración.

Las telas de hogar, como la ropa de cama, las toallas y repasadores, suelen ser tejidos de hilos de algodón y toalla que evitan el roce dañino con la piel y resisten los lavados contantes.

Para bolsos, carteras y billeteras, siempre es mejor usar telas de cuerina firmes, sin caída y con mucha forma. Este tipo de proyectos o trucos es mejor coserlos con máquinas para marroquinería. Ya sabes, para casa prenda de ropa y truco, busca la tela perfecta.

