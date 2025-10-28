Cómo coser un top básico con un rectángulo de tela: un truco de ropa facilísimo

Paso a paso y con un truco: cómo coser un top básico con tirantes
Para este truco de ropa artesanal y rápido, vas a necesitar algunos materiales de costura que seguro tienes en casa, como tijeras, regla, hilo y aguja. Lo primero y principal es tomar la medida de tu cintra y tórax para cortar la tela. Puedes usar una tela de modal o algodón elástica, perfecta para este tipo de ropa.
A continuación te dejo el paso a paso de este truco de ropa y el video tutorial para que puedas seguirlo más detenidamente. Puedes aprovechar para diseñar tops de diferentes colores y estampados, ideales para el verano.
- Utiliza una remera de algodón vieja que ya no te sirva o un rectángulo de tela nuevo. Toma las medidas y recorta.
- Une los costados del rectángulo con una costura recta.
- Una vez que tengas la base del top, realiza los tirantes con el sobrante de tela midiendo por encima del hombro. Une los tirantes con una costura a mano o con la máquina.
Un truco y algo más: cómo puedo elegir las telas para mis proyectos de costura
Cuando deseas emprender en el universo de la costura, no basta con tener una máquina, un poco de hilo y unas agujas. La elección de la tela es uno de los pasos más importantes de cada truco de hilo.
La tela se elige de acuerdo al proyecto, a composición, la caída, el patrón o molde y la estación del año. No es lo mismo coser un vestido de verano que un abrigo de invierno.
Para blusas y vestidos frescos, lo mejor es usar telas que se ajusten al cuerpo y caigan con peso, como tejidos de lycra o crespón. Contrariamente, para pantalones más firmes y urbanos, lo mejor es el jean o telas más bien rígidas.
Las telas de algodón, por ejemplo, son ideales para ropa de uso diario por su suavidad y comodidad. Las telas finas de seda, son una opción para vestidos de gala o ropa interior fina.
Si deseas confeccionar ropa deportiva, lo mejor es utilizar telas elásticas, resistentes e impermeables, con una buena ventilación para disminuir la transpiración.
Las telas de hogar, como la ropa de cama, las toallas y repasadores, suelen ser tejidos de hilos de algodón y toalla que evitan el roce dañino con la piel y resisten los lavados contantes.
Para bolsos, carteras y billeteras, siempre es mejor usar telas de cuerina firmes, sin caída y con mucha forma. Este tipo de proyectos o trucos es mejor coserlos con máquinas para marroquinería. Ya sabes, para casa prenda de ropa y truco, busca la tela perfecta.