Mezcla un poco de vinagre con lavanda y crea un ingrediente único

Por su parte, la lavanda es una planta violeta, muy hermosa y de rápido crecimiento, que se caracteriza por sus flores alargadas y fragancia refrescante. La lavanda no es simplemente hermosa, posee cualidades relajantes y antiinflamatorias para el organismo; y algunos beneficios para el jardín y la lucha anti plagas.

vinagre y lavanda Para realizar un truco o procedimiento de limpieza lo mejor es usar vinagre destilado.

Muchos ingredientes naturales, con enormes beneficios y propiedades, pueden combinarse para crear productos de limpieza. Un ejemplo de ello son el vinagre y la lavanda que, al fusionarse en un truco, pueden potenciar sus características.