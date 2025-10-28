China está moviendo bloques de edificios enteros a la vez para construir debajo: ¿Por qué?

Según el China Daily para desplazar esta construcción se utilizaron 432 pequeños robots hidráulicos, controlados con precisión, que permitieron mover el edificio a una velocidad de 10 metros por día.

El objetivo de este gigantesco traslado de edificio es la construcción de un espacio subterráneo de tres niveles que incluirá áreas culturales, comerciales y de aparcamiento, además de conexión con el metro.

Complejo China

Este tipo de construcciones responde a varios factores:

La preservación del patrimonio cultural: demoler estos edificios hubiera significado perder historia y valor arquitectónico.

hubiera significado perder historia y valor arquitectónico. La optimización del espacio urbano: en ciudades densas, cada metro cuadrado es valioso, y construir hacia abajo permite mantener las construcciones originales mientras se amplía la infraestructura.

originales mientras se amplía la infraestructura. Un componente técnico y simbólico: demostrar que es posible trasladar un edificio entero requiere innovación, precisión y recursos considerables, algo que pocas ciudades en el mundo pueden lograr.

La operación no es sencilla: implica planificación exhaustiva, monitoreo constante y medidas de seguridad extremas para evitar daños en la estructura o accidentes. Los ingenieros deben garantizar que los cimientos se desplacen de manera uniforme y que los edificios permanezcan estables durante todo el proceso. Este equilibrio entre riesgo y precisión convierte cada traslado en un verdadero logro de la ingeniería moderna.

Proyectos como este muestran cómo la tecnología puede transformar la manera de construir y conservar al mismo tiempo. China combina innovación, ambición y respeto por su historia, generando soluciones que parecen imposibles pero que hoy son realidad.