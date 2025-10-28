Buzos tácticos encontraron el cuerpo de Nicolás Tomás Duarte de 18 años

Nicolás Tomás Duarte, el joven de 18 años que desapareció sin dejar rastros, luego de salir solo de un boliche en Ezeiza, fue hallado sin vida. Buzos tácticos encontraron su cuerpo en un arroyo.
Buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hallaron el cuerpo de Nicolás Tomás Duarte, de 18 años, en el arroyo Aguirre, en Ezeiza
Duarte era buscado desde este sábado, cuando se fue solo de un boliche de Ezeiza y desapareció sin dejar rastros.
En base a un exhaustivo relevamiento de cámaras públicas y privadas, el personal policial logró reconstruir de manera cronológica y precisa los últimos desplazamientos de Duarte.
Se determinó que a las 4.10 horas fue retirado del local por personal de seguridad privada, y luego fue visualizado caminando solo por distintos tramos de la Ruta 205 hasta las 5.20, momento en el que se lo observa en dirección a Tristán Suárez, con signos compatibles de ebriedad y desorientación.
El testimonio de un chofer recolector de residuos fue clave porque declaró haberlo visto aproximadamente a las 8 en inmediaciones de Los Sauces y Las Araucarias, con una lesión visible en el labio. El trabajador le consultó si requería asistencia y Duarte contestó que no.
El análisis de cámaras complementarias mostró al joven a las 8.02, caminando por calle Araucarias hacia un puente precario sin barandas sobre el Arroyo Ortega, punto donde se pierde su rastro.
Duarte, con domicilio en la localidad de Tristán Suárez, salió de su casa el viernes a la noche y se dirigió al boliche Egipto Baires Sur, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral, a 25 minutos en auto del domicilio de Nicolás.
Tras permanecer algunas horas dentro del boliche, el adolescente salió caminando en soledad y en medio de una intensa lluvia.