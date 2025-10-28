Buzos tácticos encontraron el cuerpo de Nicolás Tomás Duarte de 18 años

Se determinó que a las 4.10 horas fue retirado del local por personal de seguridad privada, y luego fue visualizado caminando solo por distintos tramos de la Ruta 205 hasta las 5.20, momento en el que se lo observa en dirección a Tristán Suárez, con signos compatibles de ebriedad y desorientación.

El testimonio de un chofer recolector de residuos fue clave porque declaró haberlo visto aproximadamente a las 8 en inmediaciones de Los Sauces y Las Araucarias, con una lesión visible en el labio. El trabajador le consultó si requería asistencia y Duarte contestó que no.

joven2 En un arroyo. Allí, buzos tácticos de la policía, hallaron el cuerpo de Nicolás Tomás Duarte.

El análisis de cámaras complementarias mostró al joven a las 8.02, caminando por calle Araucarias hacia un puente precario sin barandas sobre el Arroyo Ortega, punto donde se pierde su rastro.

Duarte, con domicilio en la localidad de Tristán Suárez, salió de su casa el viernes a la noche y se dirigió al boliche Egipto Baires Sur, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral, a 25 minutos en auto del domicilio de Nicolás.

Tras permanecer algunas horas dentro del boliche, el adolescente salió caminando en soledad y en medio de una intensa lluvia.