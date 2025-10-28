Subió la tasa de Mercado Pago: ¿cuánto gano si deposito $1.000.000?

¿Cuánto gano si deposito $1.000.000 en Mercado Pago?

La tasa anual de Mercado Pago está en 38% (estaba en 34,8% al 31 de agosto, subió en septiembre, arrancó octubre alrededor del 35% y subió al 36,4% en la semana previa a las elecciones) por lo que se vuelve interesante para el pequeño y mediano ahorrista el actual 38% anual.

Más allá de que es atractivo lo que paga un plazo fijo, la billetera virtual de Mercado Libre tiene la ventaja de retirar el dinero en el momento que el ahorrista lo desee. Por el contrario, con el plazo fijo, el dinero queda depositado al menos durante 30 días, aunque con varios puntos más de interés.

Un panorama similar se da con las inversiones en bonos o acciones a través de home banking en cualquier entidad bancaria. Al momento de hacer efectivo el dinero hay que esperar 24, 48 o 72 horas (dependiendo del día en el que se intente hacer el trámite) para recuperar el dinero invertido.

Si se deposita $1.000.000 en Mercado Pago se puede ganar:

Por día: $1.041,10.

Por mes: aproximadamente $31.232,88.

Por año: aproximadamente $380.000.

No hay que olvidar que, en el caso de mantener depositado el dinero -cualquiera sea la suma- en la billetera virtual a lo largo de todo un año, la suma invertida estará sometida a variaciones en la tasa de interés que pueden fluctuar varias veces y cambiar la ganancia referida en esta nota.