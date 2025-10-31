La escuela construida con fondos municipales de Maipú abrirá sus aulas en el ciclo 2026

matias stevanato tadeo garcia zalazar El intendente de Maipú, Matías Stevanato, y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.

El proyecto de la escuela de Maipú surgió en el 2022

La escuela cuenta con área administrativa, sector pedagógico, servicios generales, sanitarios y cisternas, además de patios, galerías y un espacio exterior con explanada para formación y recreación.

El proyecto nació en 2022, cuando Stevanato anunció la decisión de construir una escuela con fondos municipales, en medio del debate por la coparticipación de los fondos de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo. En aquel momento, el jefe comunal había señalado que la medida buscaba responder al crecimiento demográfico del departamento y a la necesidad de ampliar la infraestructura educativa.

“Más allá de las reparaciones y el mantenimiento que necesitan las escuelas existentes, la matrícula escolar en Maipú está superpoblada”, había explicado Stevanato, remarcando que el departamento requiere no una sino cuatro nuevas escuelas para cubrir la demanda actual.

Con esta obra, Maipú reafirma su compromiso con la educación pública y con el desarrollo integral de su comunidad, ofreciendo más oportunidades para el aprendizaje y la inclusión en un contexto de crecimiento sostenido que quedó reflejado en el último Censo Nacional de 2022.