Los hinchas de Godoy Cruz coparon el Feliciano Gambarte para un clásico con sabor a final

tomba 1 Foto: Axel Lloret/UNO

Pese a que el Tomba lleva seis partidos sin ganar los hinchas agotaron las entradas una vez más con la esperanza de presenciar el primer triunfo en casa desde que el Feliciano Gambarte fue reinaugurado.

La tensión era palpable. Pero la hinchada del Tomba más que angustia mostró sed de revancha y ganas de sacarse la mufa que lo ha acompañado en este torneo Clausura. El Bodeguero sabe que hay equipo, y este domingo con nuevo cuerpo técnico se tenía que dar lo de "DT que debuta..."

tomba 2 Foto: Axel Lloret/UNO

También son conscientes de que toda racha se corta, y que nada mejor que lograr el primer triunfo en el "nuevo" Gambarte se tiene que dar en este clásico.

El Expreso y el Santo sanjuanino luchan palmo a palmo por la permanencia y dentro y fuera del estadio reinó esa sensación de que se trataba de un partido definitorio.

tomba 5

Por supuesto, como en todo clásico, hubo cantos e insultos para los visitantes, como indica el muchas veces malinterpretado folklore del fútbol.

La consigna tombina en la previa fue: se puede, porque están Auzmendi, Petroli, Santino Andino y un plantel que quiere demostrar quien es el más grande de Cuyo y esa convicción quedó reflejada en un recibimiento a la altura de las circunstancias.