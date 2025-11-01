Godoy Cruz, con el debut de Asad, necesita ganarle a San Martín de San Juan para escaparle al descenso

El Expreso tiene 27 puntos en la tabla anual y está a una unidad de San Martín de San Juan, quien hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional. Aldosivi, que suma 27, debería jugar un desempate con el Bodeguero.

Mientras que el Santo sanjuanino acumula un invicto de cuatro partidos, con dos triunfos e igual cantidad de empates, y viene en levantada con respecto a su rival de este domingo.

Ls dirigidos por Leandro Romagnoli, que suman 26 puntos, saben que si sumar de a tres en el clásico saldrán de la zona de descenso por primera vez en la temporada, y la permanencia en Primera División dependerá de ellos mismos.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Pol Fernández o Maximiliano González, Vicente Poggi, Facundo Altamira o Misael Sosa, Walter Montoya; Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Estadio: Godoy Cruz.

Árbitro: Andrés Gariano.

Hora: 18:30.

VAR: Héctor Paletta.

TV: TNT Sports.