Godoy Cruz, con el debut de Asad, necesita ganarle a San Martín de San Juan para escaparle al descenso

Godoy Cruz, con el debut del entrenador Omar Asad, recibirá a San Martín de San Juan en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El Tomba necesita escaparle al descenso

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Omar Asad iniciará su tercer ciclo en Godoy Cruz.

Godoy Cruz, con el debut del entrenador Omar Asad, jugará este domingo desde las 18.30 con San Martín de San Juan en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 14 del Torneo Clausura, en un partido que será televisado por TNT Sports. El Tomba necesita ganarle al Verdinegro para escaparle al descenso.

El Tomba lleva seis partidos sin ganar, con dos empates y cuatro derrotas, por ello el DT Walter Ribonetto dejó de ser el entrenador del club. En su lugar asumió Omar “Turco” Asad (54), que tendrá la difícil tarea de salvar a Godoy Cruz del descenso en tres fechas.

Agustín Auzmendi Godoy Cruz
Agust&iacute;n Auzmendi ser&iacute;a titular en Godoy Cruz.

Agustín Auzmendi sería titular en Godoy Cruz.

Asad, que viene de dirigir a El Nacional de Ecuador, dirigirá al Tomba por tercera vez en la historia, ya que en el 2010 y en el 2012 se hizo cargo del primer equipo y dejó una buena imagen, por ello tendrá una nueva chance

El Expreso tiene 27 puntos en la tabla anual y está a una unidad de San Martín de San Juan, quien hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional. Aldosivi, que suma 27, debería jugar un desempate con el Bodeguero.

Mientras que el Santo sanjuanino acumula un invicto de cuatro partidos, con dos triunfos e igual cantidad de empates, y viene en levantada con respecto a su rival de este domingo.

Ls dirigidos por Leandro Romagnoli, que suman 26 puntos, saben que si sumar de a tres en el clásico saldrán de la zona de descenso por primera vez en la temporada, y la permanencia en Primera División dependerá de ellos mismos.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Pol Fernández o Maximiliano González, Vicente Poggi, Facundo Altamira o Misael Sosa, Walter Montoya; Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Estadio: Godoy Cruz.

Árbitro: Andrés Gariano.

Hora: 18:30.

VAR: Héctor Paletta.

TV: TNT Sports.

