Un revés para Boca: el importante técnico que le dijo no a Riquelme para el 2026

"¡Olvidate que sigo! Más allá de que este firmado, te doy la palabra”, sentenció Guillermo. El DT tiene contrato vigente con Vélez hasta fines de 2026 y piensa en cumplirlo, según su respuesta a los periodistas.

Guillermo Barros Schelotto saludó fríamente a Tevez

Además en el José Amalfitani también se produjo el reencuentro de Barros Schelotto, ex delantero de Boca, con Carlos Tevez, actual DT de Talleres. El Mellizo fue a saludar akl Apache, pero se nota que no hay buena onda entre ambos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984716662042472629&partner=&hide_thread=false Guillermo Barros Schelotto lo fue a saludar a Carlitos Tevez en la previa de Vélez vs. Talleres... ¿DEMASIADO FRÍO? ¿QUÉ TE PARECE? pic.twitter.com/vaxnyGTsyV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

El Mellizo fue consultado por el saludo casi por compromiso con Tevez y dejó una frase terminante que reaviva viejas tensiones: "No tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego".

"Lo respeto como persona, como jugador, como ex compañero, como a muchos, y nada más", añadió.

Por qué hay una mala relación de Barros Schelotto con Tevez

La tensión entre ambos protagonistas se remonta a 2018, cuando Tevez fue relegado al banco de suplentes durante gran parte de la final de la Copa Libertadores contra River en Madrid, considerada por muchos como una decisión injusta del entonces entrenador de Boca.

Además se notó ese año el fastidio del Apache cuando el Melli no lo tenía en cuenta.