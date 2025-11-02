Un revés para Boca: el importante técnico que le dijo no a Riquelme para el 2026

Un duro revés para Boca. Un importante técnico, que es el preferido de los hinchas xeneizes, le dijo que no al presidente auriazul, Juan Román Riquelme, para el 2026. Se trata de Guillermo Barros Schelotto.
Un importante técnico, que es el preferido de los hinchas de Boca, le dijo que no al presidente auriazul, Juan Román Riquelme, para el 2026
Un duro revés para Boca. Un importante técnico, que es el preferido de los hinchas xeneizes, le dijo que no al presidente auriazul, Juan Román Riquelme, para el 2026. Se trata de Guillermo Barros Schelotto.
Guillermo Barros Schelotto le cerró este sábado la puerta a un posible regreso al club xeneize, al menos en el corto plazo.
El Mellizo fue consultado por los rumores que siempre lo vinculan a Boca y fue contundente al asegurar su continuidad en el "Fortín". Fue tras la caída de su Vélez ante Talleres en Liniers.
"¡Olvidate que sigo! Más allá de que este firmado, te doy la palabra”, sentenció Guillermo. El DT tiene contrato vigente con Vélez hasta fines de 2026 y piensa en cumplirlo, según su respuesta a los periodistas.
Además en el José Amalfitani también se produjo el reencuentro de Barros Schelotto, ex delantero de Boca, con Carlos Tevez, actual DT de Talleres. El Mellizo fue a saludar akl Apache, pero se nota que no hay buena onda entre ambos.
El Mellizo fue consultado por el saludo casi por compromiso con Tevez y dejó una frase terminante que reaviva viejas tensiones: "No tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego".
"Lo respeto como persona, como jugador, como ex compañero, como a muchos, y nada más", añadió.
La tensión entre ambos protagonistas se remonta a 2018, cuando Tevez fue relegado al banco de suplentes durante gran parte de la final de la Copa Libertadores contra River en Madrid, considerada por muchos como una decisión injusta del entonces entrenador de Boca.
Además se notó ese año el fastidio del Apache cuando el Melli no lo tenía en cuenta.