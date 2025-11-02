Domínguez y Muslera apuntaron contra el arbitraje tras el triunfo de Boca sobre Estudiantes

Por la fecha 14 Boca Juniors visitó a Estudiantes en el estadio Uno de La Plata y le cobraron un penal a favor cuando el partido se terminaba luego que le hicieran una falta a Ander Herrera fuera del área, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer interpretó que había sido dentro.
Domínguez apuntó contra el arbitraje tras el triunfo de Boca
Leandro Rey Hilfer sancionó tres penales en el partido que enfrentó a Estudiantes y a Boca: uno para el Pincha y dos para el Xeneize. Pero para Eduardo Domínguez no debieron ser sancionados: "Las sensaciones son de bronca porque sentimos que les regalamos el partido".
"Los dos penales son muy dudosos. Si esas son penales las que no nos han cobrado a nosotros son más. Es el fútbol en el que estamos y lamentablemente hay que aceptarlo. Todos los fines de semana pasan cosas", cuestionó el arbitraje mientras que cargó contra la AFA.
De igual manera fue autocrítico: "Tenemos que trabajar y defender mejor. No podemos jugar esta clase de partidos, que te ataquen tres veces y tengan dos penales y un gol".
Muslera también criticó al árbitro de Estudiantes - Boca
Fernando Muslera se alineó con el sentir de Eduardo Domínguez y cargó contra el arbitraje: "Estoy viendo situaciones arbitrales directas contra Estudiantes".
"No me quiero olvidar un penal hoy a Guido (Carrillo). Previo a la expulsión hay una infracción contra Tiago Palacios, clara. El primer penal que erran, no es falta", explicó sobre las decisiones arbitrales de Leandro Rey Hilfer.
"Terminan perjudicando el trabajo del día a día. Que se defina por decisiones arbitrales duele mucho y habla de que no es limpio", continuó el arquero para luego agregar: "No me quiero olvidar de Barracas, el penal con Belgrano".
