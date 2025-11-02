Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Polémico arbitraje

Domínguez y Muslera apuntaron contra el arbitraje tras el triunfo de Boca sobre Estudiantes

El árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó un polémico penal a los 48 minutos del segundo tiempo a favor de Boca y Eduardo Domínguez estalló de bronca

Emanuel Trilla Donoso
Eduardo Domínguez criticó al árbitro del partido.

Por la fecha 14 Boca Juniors visitó a Estudiantes en el estadio Uno de La Plata y le cobraron un penal a favor cuando el partido se terminaba luego que le hicieran una falta a Ander Herrera fuera del área, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer interpretó que había sido dentro.

Y desde los doce pasos Miguel Merentiel cambió el penal por gol que significaron tres puntos de oro de cara a la clasificación de la próxima Copa Libertadores. Tras el polémico penal Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa y criticó fuertemente al árbitro del partido; luego fue Fernando Muslera quien también dio a conocer su punto de vista.

Eduardo Dom&iacute;nguez lament&oacute; la forma en que cayeron frente a Boca Juniors.

Domínguez apuntó contra el arbitraje tras el triunfo de Boca

Leandro Rey Hilfer sancionó tres penales en el partido que enfrentó a Estudiantes y a Boca: uno para el Pincha y dos para el Xeneize. Pero para Eduardo Domínguez no debieron ser sancionados: "Las sensaciones son de bronca porque sentimos que les regalamos el partido".

"Los dos penales son muy dudosos. Si esas son penales las que no nos han cobrado a nosotros son más. Es el fútbol en el que estamos y lamentablemente hay que aceptarlo. Todos los fines de semana pasan cosas", cuestionó el arbitraje mientras que cargó contra la AFA.

El &aacute;rbitro cobr&oacute; el penal a favor de Boca en la &uacute;ltima del partido.

De igual manera fue autocrítico: "Tenemos que trabajar y defender mejor. No podemos jugar esta clase de partidos, que te ataquen tres veces y tengan dos penales y un gol".

Muslera también criticó al árbitro de Estudiantes - Boca

Fernando Muslera se alineó con el sentir de Eduardo Domínguez y cargó contra el arbitraje: "Estoy viendo situaciones arbitrales directas contra Estudiantes".

Fernando Muslera carg&oacute; contra el &aacute;rbitro de Estudiantes - Boca.

"No me quiero olvidar un penal hoy a Guido (Carrillo). Previo a la expulsión hay una infracción contra Tiago Palacios, clara. El primer penal que erran, no es falta", explicó sobre las decisiones arbitrales de Leandro Rey Hilfer.

"Terminan perjudicando el trabajo del día a día. Que se defina por decisiones arbitrales duele mucho y habla de que no es limpio", continuó el arquero para luego agregar: "No me quiero olvidar de Barracas, el penal con Belgrano".

"No se mostraron los audios del VAR contra Barracas, eso es lo más claro que pasó. Es una regla que tienen que publicarlos, pero justo pasa con nosotros", concluyó el jugador uruguayo.

