Domínguez y Muslera apuntaron contra el arbitraje tras el triunfo de Boca sobre Estudiantes

"Los dos penales son muy dudosos. Si esas son penales las que no nos han cobrado a nosotros son más. Es el fútbol en el que estamos y lamentablemente hay que aceptarlo. Todos los fines de semana pasan cosas", cuestionó el arbitraje mientras que cargó contra la AFA.

De igual manera fue autocrítico: "Tenemos que trabajar y defender mejor. No podemos jugar esta clase de partidos, que te ataquen tres veces y tengan dos penales y un gol".

Fernando Muslera se alineó con el sentir de Eduardo Domínguez y cargó contra el arbitraje: "Estoy viendo situaciones arbitrales directas contra Estudiantes".

"No me quiero olvidar un penal hoy a Guido (Carrillo). Previo a la expulsión hay una infracción contra Tiago Palacios, clara. El primer penal que erran, no es falta", explicó sobre las decisiones arbitrales de Leandro Rey Hilfer.

"Terminan perjudicando el trabajo del día a día. Que se defina por decisiones arbitrales duele mucho y habla de que no es limpio", continuó el arquero para luego agregar: "No me quiero olvidar de Barracas, el penal con Belgrano".

"No se mostraron los audios del VAR contra Barracas, eso es lo más claro que pasó. Es una regla que tienen que publicarlos, pero justo pasa con nosotros", concluyó el jugador uruguayo.