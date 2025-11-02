A qué hora juega Boca vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura

El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de ganarle 3-1 a Barracas Central, el pasado lunes en condición de visitante, por la duodécima fecha, postergado por el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo.

boca-concentrados

El Xeneize sumó tres puntos importantes para asentarse en la zona alta del Grupo A y empezar a poner un pie en los octavos de final del certamen.

Las bajas de Boca para enfrentar a Estudiantes

El ex ayudante de campo de Russo tendrá dos bajas sensibles en el mediocampo: el referente y campeón del mundo Leandro Paredes, que llegó a la quinta amarilla ante Barracas Central, y Rodrigo Battaglia que continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Estos serán reemplazados por Milton Delgado y Tomás Belmonte.

Además será titular Exequiel Zeballos, delantero intermitente que tuvo buenos ingresos desde el banco de suplentes en los últimos dos partidos. El formado en Boca reemplazará al chileno Williams Alarcón.

Mientras que el equipo de Eduardo Domínguez disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de local, venció 2-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

Para este partido ante Boca, el entrenador ex Colón de Santa Fe cumplirá 150 encuentros al mando del Pincha y repetirá el mismo equipo que venció al ´Lobo´ en el clásico de la capital bonaerense.

Las probables formaciones:

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Estudiantes de La Plata.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Ariel Penel.

Horario: 16:00

TV: TNT Sports.