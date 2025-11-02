El universo de series y películas de Netflix sigue creciendo con grandes clásicos de acción y ciencia ficción, y uno de ellos es Linterna Verde. Estrenada en 2011 y dirigida por Martin Campbell, esta producción combina aventura, efectos visuales impresionantes y un elenco encabezado por Ryan Reynolds y Blake Lively.
Un héroe, una promesa y un amor que desafía al universo: la película de Netflix que conquista corazones
Ryan Reynolds y Blake Lively son los protagonistas de una fantástica historia de acción que arrasa entre las series y películas de Netflix
La historia sigue a Hal Jordan, un piloto de pruebas que se convierte en miembro de una fuerza intergaláctica encargada de proteger el universo, tras recibir un poderoso anillo que le otorga habilidades extraordinarias.Con una duración de 1 hora y 53 minutos, Linterna Verde es una propuesta emocionante que mezcla acción, fantasía y heroísmo en un espectáculo visual vibrante.
Tal como señaló Roger Ebert en su reseña para Chicago Sun-Times, la película “no intenta ser plausible, sino un espectáculo de luz y sonido”. Ideal para los fanáticos del género de superhéroes, esta cinta está en el catálogo de Netflix como una opción imperdible para disfrutar en la pantalla chica.
Netflix: de qué trata la película Linterna verde
La sinopsis oficial sobre la película Linterna verde versa: “Un alienígena le entregó un anillo de poder… Ahora debe salvar al mundo de un enemigo cósmico en esta aventura del director de ‘007: Casino Royale’”.
En un universo tan vasto como misterioso, una pequeña, pero misteriosa fuerza ha existido por siglos. Protectores de la paz y la justicia se hace llamar el cuerpo de linternas verdes. Una hermandad de guerreros que juraron mantener el orden intergaláctico donde cada linterna verde lleva un anillo que le da superpoderes.
Pero cuando un nuevo enemigo llamado Parallax amenaza con destruir el balance y el poder del universo, su destino y el de la tierra cae en manos del nuevo recluta; el primer humano que ha sido elegido: Hal Jordan (Ryan Reynolds).
Netflix: tráiler de la película Linterna verde
Reparto de Linterna verde, película de Netflix
- Ryan Reynolds (Hal Jordan / Linterna verde)
- Blake Lively (Carol Ferris)
- Peter Sarsgaard (Hector Hammond)
- Mark Strong (Sinestro)
- Tim Robbins (Senador Hammond)
- Jay O. Sanders (Carl Ferris)
- Taika Waititi (Tom Kalmaku)
- Angela Bassett (Dr. Amanda Waller)
Dónde ver la película Linterna verde, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Linterna verde se puede ver en Netflix, HBO Max, Movistar TV y Prime Video.
- Estados Unidos: la película Linterna verde se puede ver en HBO Max y Disney Plus.
- España: la película Linterna verde se puede ver en Netflix y Prime Video.