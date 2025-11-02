Un héroe, una promesa y un amor que desafía al universo: la película de Netflix que conquista corazones

Netflix: de qué trata la película Linterna verde

La sinopsis oficial sobre la película Linterna verde versa: “Un alienígena le entregó un anillo de poder… Ahora debe salvar al mundo de un enemigo cósmico en esta aventura del director de ‘007: Casino Royale’”.

Linterna verde película 1 Linterna verde es una película de 2011 disponible en Netflix.

En un universo tan vasto como misterioso, una pequeña, pero misteriosa fuerza ha existido por siglos. Protectores de la paz y la justicia se hace llamar el cuerpo de linternas verdes. Una hermandad de guerreros que juraron mantener el orden intergaláctico donde cada linterna verde lleva un anillo que le da superpoderes.

Pero cuando un nuevo enemigo llamado Parallax amenaza con destruir el balance y el poder del universo, su destino y el de la tierra cae en manos del nuevo recluta; el primer humano que ha sido elegido: Hal Jordan (Ryan Reynolds).

Netflix: tráiler de la película Linterna verde

Embed - Linterna Verde trailer doblado al español latino - oficial de Warner Bros. Pictures

Reparto de Linterna verde, película de Netflix

Ryan Reynolds (Hal Jordan / Linterna verde)

Blake Lively (Carol Ferris)

Peter Sarsgaard (Hector Hammond)

Mark Strong (Sinestro)

Tim Robbins (Senador Hammond)

Jay O. Sanders (Carl Ferris)

Taika Waititi (Tom Kalmaku)

Angela Bassett (Dr. Amanda Waller)

Dónde ver la película Linterna verde, según la zona geográfica