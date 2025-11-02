Dibu Martínez se defendió tras el tremendo error que tuvo en la caída de Aston Villa ante Liverpool
Emiliano Martínez cometió un grosero error en la caída del Aston Villa frente al Liverpool por la Premier League
Por UNO
El arquero de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022Emiliano Martínez cometió un tremendo error en la caída de este sábado del Aston Villa por 2 a 0 frente al Liverpool de Alexis Mac Allister, por la fecha 10 de la Premier League. Se defendió en las redes sociales.
El Dibu hizo un posteo tras el mal momento que vivió y redobló la apuesta ante las duras críiticas recibidad en las redes sociales. Dijo en su cuenta de Instagram: "Yo nunca pierdo. O gano o aprendo".
Tras este triunfo, los “Rojos”, que contaron con el volante albiceleste Alexis Mac Allister (jugó los 90 minutos) se quedaron con el tercer lugar de la tabla de posiciones, con 18 unidades. Un escalón por debajo de Bournemouth, y un puesto por encima de Tottenham.
Los dos tantos del equipo dirigido por el director técnico neerlandés Arne Slot fueron realizados por Mohamed Salah y Ryan Gravenberch.
Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el Liverpool desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante, las cuales estuvieron sincronizadas para anular el juego colectivo de su rival, pero fueron sorprendidas por sus individualidades.
A los 46' del primer tiempo el extremo egipcio Mohamed Salah aprovechó un error en la salida del Villa y abrió el marcador del Anfield con un disparo preciso que descolocó al arquero argentino Emiliano Martínez.
En el complemento del encuentro, el equipo local siguió jugando muy bien y liquidó a su rival.
A los 13 minutos el neerlandés Ryan Gravenberch finalizó una jugada colectiva con un disparo preciso desde afuera del área que envió la pelota al fondo de la red. De esta forma, el Liverpool selló el 2-0 en el tanteador y se quedó con los tres puntos.