Dibu Martínez se defendió tras el tremendo error que tuvo en la caída de Aston Villa ante Liverpool

Los dos tantos del equipo dirigido por el director técnico neerlandés Arne Slot fueron realizados por Mohamed Salah y Ryan Gravenberch.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el Liverpool desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante, las cuales estuvieron sincronizadas para anular el juego colectivo de su rival, pero fueron sorprendidas por sus individualidades.

Salah aprovechó el error de Dibu Martínez y marcó

A los 46' del primer tiempo el extremo egipcio Mohamed Salah aprovechó un error en la salida del Villa y abrió el marcador del Anfield con un disparo preciso que descolocó al arquero argentino Emiliano Martínez.

mac-allister-liverpool Alexis Mac Allister festejó el triunfo del Liverpool. En la foto está con Federico Chiesa.

En el complemento del encuentro, el equipo local siguió jugando muy bien y liquidó a su rival.

A los 13 minutos el neerlandés Ryan Gravenberch finalizó una jugada colectiva con un disparo preciso desde afuera del área que envió la pelota al fondo de la red. De esta forma, el Liverpool selló el 2-0 en el tanteador y se quedó con los tres puntos.