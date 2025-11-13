Los jóvenes de 13 a 17 años que cuentan con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia pueden acceder este fin de semana, el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, a un ahorro del 30% en gastronomía con tope de reintegro equivalente a $8.000 por vigencia y por persona.
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés ahorrar un 30% el sábado 15 y domingo 16: en qué rubro
Cuenta DNI del Banco Provincia tiene para el fin de semana un descuento para los los jóvenes y el tope de reintegro equivale a $8.000 por vigencia y por persona
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
"¡Especial gastronomía para 13/17!": la promo del Banco Provincia para este fin de semana
El "¡Especial gastronomía para 13/17!" de la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia tiene para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre un descuento del 30%, exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, con un tope de reintegro de $8.000 por vigencia y por persona.
Los puntos a tener en cuenta para ahorrar un 30% en gastronomía con Cuenta DNI del Banco Provincia son los siguientes:
- Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta
- El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles de realizada la compra
- El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia
- No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
De esta manera, el tope de reintegro unificado en $8.000 se aplicará considerando el total de compras realizadas por cuenta durante la vigencia del beneficio, en todos los comercios adheridos a la promoción del Banco Provincia.
Cuenta DNI: dónde se pueden consultar los comercios adheridos a la promoción
Buscá los comercios adheridos a la promoción del Banco Provincia con Cuenta DNI de la promo "¡Especial 13/17!" para el sábado 15 y domingo 16 de noviembre y salí a comer con un 30% de ahorro en el siguiente link: https://www.bancoprovincia.com.ar/cuentadni/buscadores/especialgastronomia.