Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés ahorrar un 30% el sábado 15 y domingo 16: en qué rubro

"¡Especial gastronomía para 13/17!": la promo del Banco Provincia para este fin de semana

El "¡Especial gastronomía para 13/17!" de la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia tiene para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre un descuento del 30%, exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, con un tope de reintegro de $8.000 por vigencia y por persona.

Los puntos a tener en cuenta para ahorrar un 30% en gastronomía con Cuenta DNI del Banco Provincia son los siguientes:

Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta

El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles de realizada la compra

El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia

No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

De esta manera, el tope de reintegro unificado en $8.000 se aplicará considerando el total de compras realizadas por cuenta durante la vigencia del beneficio, en todos los comercios adheridos a la promoción del Banco Provincia.

Cuenta DNI: dónde se pueden consultar los comercios adheridos a la promoción

Buscá los comercios adheridos a la promoción del Banco Provincia con Cuenta DNI de la promo "¡Especial 13/17!" para el sábado 15 y domingo 16 de noviembre y salí a comer con un 30% de ahorro en el siguiente link: https://www.bancoprovincia.com.ar/cuentadni/buscadores/especialgastronomia.