El impensado lugar en donde cayó la camiseta que Boca lanzó al cielo por Miguel Ángel Russo

Boca lanzó una camiseta al cielo en homenaje a Miguel Ángel Russo, y la misma apareció en un impensado destino

Luciano Carluccio
La camiseta de Miguel Ángel Russo apareció en un insólito lugar. 

Ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca tomó la decisión de homenajearlo lanzando una camiseta al cielo en su honor, y lo hizo en el partido en el que el Xeneize cayó derrotado ante Belgrano de Córdoba 2 a 1. Ahora, se ha respondido una pregunta muy realizada por todos los fanáticos.

Sucede que, como suele suceder ante este tipo de acciones, todos se preguntan en dónde podría haber caído la camiseta en honor a Russo, y lo cierto es que lo hizo en un destino insólito.

Revelan dónde cayó la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo

El relator uruguayo Pepe Temperan fue el encargado de publicar el insólito hallazgo en su cuenta de X, y luego fue este el replicado por varios medios de comunicación. Para sorpresa de todos, la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo apareció en un pequeño pueblo de Uruguay.

"Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente", publicó el comunicador en la mencionada red social.

La camiseta especial para Russo viajó más de 100 kilómetros desde La Bombonera para que este productor rural la encontrara en Cañada Pueblo Nieto, un pueblo de apenas 430 habitantes pertenecientes al país limítrofe.

Boca no se olvidó de Russo en los festejos por el Superclásico

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, Boca venció a River 2 a 0 y se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. De esta manera, El Xeneize se clasificó a la Copa Libertadores 2026 y a los playoffs del Torneo Clausura.

Como no podía ser de otra manera, desde las redes sociales del club recordaron a Miguel Ángel Russo con un vídeo en el que se lo ve celebrando. "Vamos Boca, carajo".

