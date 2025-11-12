El impensado lugar en donde cayó la camiseta que Boca lanzó al cielo por Miguel Ángel Russo

"Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente", publicó el comunicador en la mencionada red social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pepe_Temperan/status/1988435661087797620&partner=&hide_thread=false Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente. pic.twitter.com/Tf01GrEcHl — Pepe Temperan (@Pepe_Temperan) November 12, 2025

La camiseta especial para Russo viajó más de 100 kilómetros desde La Bombonera para que este productor rural la encontrara en Cañada Pueblo Nieto, un pueblo de apenas 430 habitantes pertenecientes al país limítrofe.

Boca no se olvidó de Russo en los festejos por el Superclásico

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, Boca venció a River 2 a 0 y se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. De esta manera, El Xeneize se clasificó a la Copa Libertadores 2026 y a los playoffs del Torneo Clausura.

Como no podía ser de otra manera, desde las redes sociales del club recordaron a Miguel Ángel Russo con un vídeo en el que se lo ve celebrando. "Vamos Boca, carajo".