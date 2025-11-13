El sencillo truco que puedes hacer para que tu cerebro no envejezca

cerebro Mantener el cerebro ágil es importante a medida que envejecemos.

Un dato interesante que mostró el estudio es la diferencia entre aprender un idioma en la escuela y usarlo activamente. La ventaja protectora en el cerebro la mostraron solo quienes emplean la segunda o tercera lengua de forma rutinaria. Esto sigue siendo cierto incluso tras ajustar variables como el nivel educativo, la edad o el entorno socioeconómico de cada participante. De esta manera, se confirma que el uso activo del lenguaje cumple una función vital para prevenir el deterioro cognitivo.

El profesor Stephen May, de la Universidad de Auckland, resaltó la importancia de estos resultados. "Hasta el 75 por ciento de las personas en el mundo hablan más de una lengua, mientras que en muchos países de habla inglesa la mayoría es monolingüe. Promover la enseñanza de idiomas puede volverse una herramienta clave tanto para la salud pública como para la educación", citó el experto en su análisis.

¿Un idioma como medicina preventiva para el cerebro?

Cerebro El cerebro se beneficia del uso constante de más de un idioma.

Según las conclusiones del estudio, practicar varias lenguas no solo mejora la concentración y la memoria, sino que también aumenta la capacidad del cerebro para ajustarse a los cambios. Este descubrimiento resulta especialmente relevante en sociedades que enfrentan un rápido envejecimiento de su población y un aumento en los casos de deterioro cognitivo.

Los científicos que escribieron el estudio terminaron concluyendo que el lenguaje es mucho más que solo una forma de comunicarse. En realidad, funciona como un verdadero entrenamiento cerebral capaz de mantener la agilidad mental y promover un envejecimiento saludable. Ahora que la esperanza de vida se alarga, aprender y usar idiomas podría ser una de las mejores inversiones para cuidar la mente a muy largo plazo.

De hecho, la protección del cerebro aumenta progresivamente con el número de idiomas que se usan de manera cotidiana. Cuantas más lenguas manejes, más posibilidades tienes de retrasar el envejecimiento cerebral.