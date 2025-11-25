El Retorno del Rey que nunca fue: por qué Messi no regresó al Barcelona tras su paso por el PSG

El capitán de la Selección argentina ganó dos ligas locales y una Supercopa de Francia, y decidió que no quería continuar ni terminar su carrera en el club parisino. Por eso, el equipo ideal para afrontar la etapa final de su trayectoria era, sin dudas, el conjunto catalán.

La respuesta de Xabi Hernández, por entonces técnico del Barsa, fue un si rotundo. Al punto que hasta diseñó un plan para Leo Messi pudiera ser titular teniendo en cuenta que se trataría de una versión veterana del multicampeón. Fue así que cada entre 10 y 15 días mantuvieron llamadas para poder llevar adelante la operación que podría haberse llamado "El Retorno del Rey".

El ímpetu de la idea fue tal que hasta se redactó un contrato por dos años donde la dirigencia encabezada por Joan Laporta manifestaba su confianza con la decisión y hasta abril de 2023 confirmaban que LaLiga estaba de acuerdo con la operación y el sueño de los hinchas catalanes se iba a poder llevar adelante.

Xavi Hernández - Lionel Messi Xavi Hernández ya había armado un once inicial con Lionel Messi como protagonista.

El retorno de Lionel Messi que no se dio

Cuando todo indicaba que el retorno de Lionel Messi al Barcelona estaba sentenciado de un día para otro el panorama cambió rotundamente. Tanto como para Jorge Messi (padre y representante del jugador) y para el resto de las partes el horizonte estaba claro y sin complicaciones, pero llegó una noticia que tiró por el suelo todas las aspiraciones.

Jorge Messi estaba en comunicaciones con Xabi Hernández cuando la noticia que nadie quería escuchar, llegó: el tan deseado regreso no iba a ser aprobado por LaLiga, quienes no dieron luz verde a la ansiada vuelta.

Fue allí cuando Lionel Messi se cansó de esperar y decidió esperar a que el Barcelona resolviera sus problemas financieros; paralelamente David Beckham se movía para cumplir el sueño de llevar al argentino al Inter Miami. El resto es historia.