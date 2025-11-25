Desafío matemático: ¿cuánto es (81 - 9 x 9) + (1000 ÷ 10)?

La regla que inexorablemente debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se denomina PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y comprende los siguientes pasos.

Primer paso : resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).

Segundo paso: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Tercer paso: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Cuarto paso: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Si no se respeta este orden se llega a un resultado equívoco, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (10 + 10 x 10) - (100 ÷ 5)?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: hay que resolver las operaciones dentro de los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (81 - 9 x 9) + (1000 ÷ 10)

b) (81 - 81) + (100)

Paso 2: hay que resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.

c) 0 + 100

d) Resultado final: 100

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Obtener el resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro Tu cerebro se verá beneficiado con un buen desafío matemático.

Lograr la solución de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.