Suraj Chavan fue considerado el "Brad Pitt"de La India y los comentarios se salieron de control

Suraj Chavan Suraj Chavan, el influencer de la India.

Suraj tiene carisma de sobra y también mucha onda. Su llamativo peinado (similar al de Justin bieber en sus primeras épocas) desata auténticas escenas de locura, similares a las de The Beatles en los '60.

Su fama, sumada a su arrolladora personalidad ha hecho que sea considerado por muchos medios en India como el hombre más lindo del país. Nacido en Modhave y huérfano desde chico, Chavan crió a sus cinco hermanas y encontró en los videos humorísticos su escape. Sus frases virales como “Goligath” o “Bukkit Tengul” lo lanzaron a la fama y hoy arrasa como creador, actor y cantante.