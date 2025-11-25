Suraj Chavan fue considerado el "Brad Pitt"de La India y los comentarios se salieron de control

Suraj Chavan, el influencer al que en India llaman “el Brad Pitt ” o incluso “el Justin Bieber ” del país, se volvió un fenómeno imparable en las redes. Tiene 2,7 millones de seguidores en Instagram y cientos de mujeres esperan horas solamente para sacarse una foto con él cada vez que asiste a un evento.
Suraj tiene carisma de sobra y también mucha onda. Su llamativo peinado (similar al de Justin bieber en sus primeras épocas) desata auténticas escenas de locura, similares a las de The Beatles en los '60.
Su fama, sumada a su arrolladora personalidad ha hecho que sea considerado por muchos medios en India como el hombre más lindo del país. Nacido en Modhave y huérfano desde chico, Chavan crió a sus cinco hermanas y encontró en los videos humorísticos su escape. Sus frases virales como “Goligath” o “Bukkit Tengul” lo lanzaron a la fama y hoy arrasa como creador, actor y cantante.
La historia de superación que lo convirtió en uno de los jóvenes más populares e influyentes de India despertó la admiración de mucha gente y su fama se volvió internacional. Pero que un medio occidetal lo considerara el "Brad Pitt" de la india despertó los más ingeniosos (y un tanto despiadados comentarios).
Suraj Chaván: los comentarios se salieron de control
En el perfil de Instagram del diario Primera Línea la noticia no pasó desapercibida y los comentarios sobre "el Brad Pitt de India" se salieron de control
A continuación una selección de los comentarios más graciosos de los usuarios.
- "Ahhh con razón, ahora lo veo bien.......Yo no soy feo , estoy en el país equivocado!"
- "Ya le estoy mandado esto a mi mujer... Para que aprenda a no quejarse.... Tiene a su lado un Brad Pitt latino y no le saca provecho..."
- "Tiene todo! Hasta el aceite justo en el pelo para hace un huevo frito!"
- "¿Qué clase de multiverso es ese?".
- "Ese mismo me vendió un kilo de cebollas recién".
- "Así eran los floggers en argentina alla por el 2010".
- "Un santiagueño promedio de la época flogger allá por los 2010".
- "Eso debe ser que de alguna forma viajó al pasado y movió una silla, porque no le encuentro otra explicación".
- "¡Así le gustan a mis amigas!".
- "Belleza es actitud bebeee".
- "Una mezcla de monzón y Ricky maravilla..."