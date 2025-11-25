Inicio Sociedad Brad Pitt
Suraj Chavan fue considerado el "Brad Pitt"de La India y los comentarios se salieron de control

También lo llaman "el Justin Bieber" de ese país. Cientos de mujeres soportan horas de fila para sacarse una foto con él

Suraj Chavan, el influencer al que en India llaman “el Brad Pitt ” o incluso “el Justin Bieber ” del país, se volvió un fenómeno imparable en las redes. Tiene 2,7 millones de seguidores en Instagram y cientos de mujeres esperan horas solamente para sacarse una foto con él cada vez que asiste a un evento.

Suraj tiene carisma de sobra y también mucha onda. Su llamativo peinado (similar al de Justin bieber en sus primeras épocas) desata auténticas escenas de locura, similares a las de The Beatles en los '60.

Embed - Primera Línea Noticias Chaco on Instagram: "SURAJ CHAVAN: EL “BRAD PITT DE INDIA” QUE MOVILIZA MULTITUDES Suraj Chavan, el hombre al que en India llaman “el Brad Pitt” o incluso “el Justin Bieber” del país, se volvió un fenómeno imparable: cientos de mujeres hacen horas de fila solo para sacarse una foto con él. Nacido en Modhave y huérfano desde chico, Chavan crió a sus cinco hermanas y encontró en los videos humorísticos su escape. Sus frases virales como “Goligath” o “Bukkit Tengul” lo lanzaron a la fama y hoy arrasa como creador, actor y cantante. Carisma, peinados llamativos y estilo único: donde va, desata auténticas escenas de locura. Una historia de superación que lo convirtió en uno de los jóvenes más populares e influyentes de India. #SurajChavan #India #Viral #Influencer #Fenómeno #RedesSociales #Celebridades"
View this post on Instagram

Su fama, sumada a su arrolladora personalidad ha hecho que sea considerado por muchos medios en India como el hombre más lindo del país. Nacido en Modhave y huérfano desde chico, Chavan crió a sus cinco hermanas y encontró en los videos humorísticos su escape. Sus frases virales como “Goligath” o “Bukkit Tengul” lo lanzaron a la fama y hoy arrasa como creador, actor y cantante.

La historia de superación que lo convirtió en uno de los jóvenes más populares e influyentes de India despertó la admiración de mucha gente y su fama se volvió internacional. Pero que un medio occidetal lo considerara el "Brad Pitt" de la india despertó los más ingeniosos (y un tanto despiadados comentarios).

Suraj Chaván: los comentarios se salieron de control

En el perfil de Instagram del diario Primera Línea la noticia no pasó desapercibida y los comentarios sobre "el Brad Pitt de India" se salieron de control

A continuación una selección de los comentarios más graciosos de los usuarios.

  • "Ahhh con razón, ahora lo veo bien.......Yo no soy feo , estoy en el país equivocado!"
  • "Ya le estoy mandado esto a mi mujer... Para que aprenda a no quejarse.... Tiene a su lado un Brad Pitt latino y no le saca provecho..."
  • "Tiene todo! Hasta el aceite justo en el pelo para hace un huevo frito!"
  • "¿Qué clase de multiverso es ese?".
  • "Ese mismo me vendió un kilo de cebollas recién".
  • "Así eran los floggers en argentina alla por el 2010".
  • "Un santiagueño promedio de la época flogger allá por los 2010".
  • "Eso debe ser que de alguna forma viajó al pasado y movió una silla, porque no le encuentro otra explicación".
  • "¡Así le gustan a mis amigas!".
  • "Belleza es actitud bebeee".
  • "Una mezcla de monzón y Ricky maravilla..."

