Las provincias que declararon la Independencia Argentina, pero ya no forman parte del país

Durante la etapa colonial, el Alto Perú, actual Bolivia, dependía administrativamente del Virreinato del Río de la Plata. Sus ciudades y provincias formaban parte del circuito económico y político que tenía como centro a Buenos Aires. Cuando estalló la Revolución de Mayo en 1810, estas regiones no tardaron en involucrarse, aportando recursos, combatientes y liderazgo.

Con el paso de los años, las configuraciones geopolíticas y los procesos emancipatorios paralelos llevaron a que esas provincias dejaran de pertenecer a la jurisdicción que luego se convertiría en Argentina. Pero su participación en los primeros pasos de la independencia es innegable, ya que se separaron luego de que el acta fuera firmada por representantes de trece provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Charcas, Chichas y Mizque.

provincias argentinas en la independencia de 1816 (2) Chichas, Charcas y Mizque se separaron de la antigua Argentina luego de elegir reinstalarse en Bolivia.

Caracteristicas de Charcas, Chichas y Mizque

Charcas : con sede en Chuquisaca (hoy Sucre), fue un foco fundamental de pensamiento independentista. Allí se gestaron ideas que influenciaron a toda la región, incluyendo a los revolucionarios del Río de la Plata.

: con sede en Chuquisaca (hoy Sucre), fue un foco fundamental de pensamiento independentista. Allí se gestaron ideas que influenciaron a toda la región, incluyendo a los revolucionarios del Río de la Plata. Chichas : la provincia de Chichas también formó parte del entramado político revolucionario. Sus milicias se sumaron a las campañas del Ejército del Norte, y su población apoyó tanto las expediciones de Juan José Castelli como las de Manuel Belgrano. Aunque actualmente pertenece al sur de Bolivia, en aquel entonces era un territorio integrado al proyecto emancipador del Río de la Plata.

: la de Chichas también formó parte del entramado político revolucionario. Sus milicias se sumaron a las campañas del Ejército del Norte, y su población apoyó tanto las expediciones de Juan José Castelli como las de Manuel Belgrano. Aunque actualmente pertenece al sur de Bolivia, en aquel entonces era un territorio integrado al proyecto emancipador del Río de la Plata. Mizque: fue otra de las provincias del Alto Perú vinculadas a la causa de la Independencia Argentina. Este territorio cumplió un papel estratégico en las rutas de abastecimiento y en la adhesión al movimiento revolucionario que buscaba romper definitivamente la dependencia de la corona española.

La separación de estas fue producto de un proceso histórico complejo. Pues, el territorio de las Provincias Unidas comenzó a redefinirse. Entre 1824 y 1825 se le dio plena libertad a estas tres provincias para elegir su futuro en el Congreso Nacional Constituyente. Allí fue cuando, finalmente, se decidieron por integrar un nuevo Estado: Bolivia.