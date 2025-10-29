El punto único donde convergen 4 provincias argentinas: cuál es y a dónde se encuentra

El cuatrifinio se localiza cerca del río Colorado, un curso de agua fundamental que históricamente ha funcionado como frontera natural entre las provincias patagónicas y las pampeanas.

mapá argentina y el cuatrinifio En Argentina existe el único punto donde se encuentran cuatro provincias unidas: Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro.

Según los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el punto se encuentra aproximadamente en las coordenadas 37°38’ de latitud sur y 68°15’ de longitud oeste, en una zona de difícil acceso, sin rutas directas ni señalización visible.

El origen del cuatrifinio tiene raíces históricas. A fines del siglo XIX, cuando la Argentina consolidaba su organización territorial tras la Campaña al Desierto, fue necesario delimitar las nuevas provincias patagónicas. En ese proceso, se usaron ríos, paralelos y meridianos como referencias naturales y matemáticas.

El río Colorado fue designado como límite entre La Pampa y Río Negro, mientras que líneas imaginarias —como el meridiano 68° Oeste— definieron los bordes entre Mendoza y Neuquén. El resultado fue que ambos trazos se cruzaran en un punto exacto, dando origen a esta intersección cuádruple que hoy conocemos como el cuatrifinio argentino.

En el mundo, los puntos cuatrifinios son poco comunes. Existen algunos famosos, como el “Four Corners” en Estados Unidos, donde se cruzan Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, marcado con un monumento y visitado por miles de turistas. En Argentina, el equivalente es este pequeño punto en medio de la nada, aún desconocido para la mayoría.

Características del “cuatrifinio” nacional

octavio pico El cuatrifinio se ubica en las puertas de la Patagonia, muy cerca de la Cordillera de los Andes y a metros del pueblo Octavio Pico.