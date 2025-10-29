El punto único donde convergen 4 provincias argentinas: cuál es y a dónde se encuentra

En el corazón del territorio argentino existe un punto geográfico tan exacto como increíblemente curioso. Se trata del único lugar donde confluyen cuatro provincias. Se trata del “cuatrifinio”, una rareza del mapa que une a Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro en un mismo sitio.
Argentina es un país extenso y diverso, con más de 3,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental. Sin embargo, dentro de ese vasto territorio hay un sitio verdaderamente excepcional: el cuatrifinio argentino, el único punto del país donde se encuentran los límites de cuatro provincias distintas.
El término “cuatrifinio” proviene del latín finis que significa límite o frontera y designa el lugar donde confluyen cuatro jurisdicciones territoriales. En el caso argentino, este punto exacto se produce en la unión de Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro, cuatro provincias que se dan la mano en un rincón aislado de la Patagonia norte.
El cuatrifinio se localiza cerca del río Colorado, un curso de agua fundamental que históricamente ha funcionado como frontera natural entre las provincias patagónicas y las pampeanas.
Según los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el punto se encuentra aproximadamente en las coordenadas 37°38’ de latitud sur y 68°15’ de longitud oeste, en una zona de difícil acceso, sin rutas directas ni señalización visible.
El origen del cuatrifinio tiene raíces históricas. A fines del siglo XIX, cuando la Argentina consolidaba su organización territorial tras la Campaña al Desierto, fue necesario delimitar las nuevas provincias patagónicas. En ese proceso, se usaron ríos, paralelos y meridianos como referencias naturales y matemáticas.
El río Colorado fue designado como límite entre La Pampa y Río Negro, mientras que líneas imaginarias —como el meridiano 68° Oeste— definieron los bordes entre Mendoza y Neuquén. El resultado fue que ambos trazos se cruzaran en un punto exacto, dando origen a esta intersección cuádruple que hoy conocemos como el cuatrifinio argentino.
En el mundo, los puntos cuatrifinios son poco comunes. Existen algunos famosos, como el “Four Corners” en Estados Unidos, donde se cruzan Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, marcado con un monumento y visitado por miles de turistas. En Argentina, el equivalente es este pequeño punto en medio de la nada, aún desconocido para la mayoría.
Características del “cuatrifinio” nacional
- Este sitio se ubica en las puertas de la Patagonia, muy cerca de la Cordillera de los Andes, próximo al cruce de rutas muy transitadas, a pocos kilómetros de grandes ciudades y a metros del pueblo Octavio Pico.
- Octavio Pico es una pequeña urbanización donde viven menos de 200 personas y es el pueblo más próximo a esta unión.
- La localidad permaneció en disputa, sobre todo entre Neuquén, donde se encuentra actualmente, y La Pampa.
- El cuatrifinio se produjo en un sitio muy particular, debido al cruce de rutas muy transitadas.