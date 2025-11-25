El duro mensaje de Galarza Fonda para los hinchas de River después de la eliminación

El volante paraguayo Matías Galarza Fonda les mandó un mensaje a los hinchas de River. El mediocampista fue uno de los apuntados por la caída 3 a 2 ante Racing, por los playoffs del Torneo Clausura.
Galarza Fonda dijo: “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión”.
“Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser”, cerró el mediocampista, acompañado por dos emoticones de corazones, uno rojo y otro blanco.
Galarza pidió disculpas tras protagonizar una de las jugadas más comentadas del partido ante Racing: en el último minuto, tuvo la posibilidad de rechazar la pelota que derivó en el tercer gol del rival, pero no logró despejarla y la acción terminó por sentenciar la eliminación de River. Esa situación generó fuertes críticas en redes sociales y amplificó el malestar de los hinchas, que todavía digieren la caída en los Playoffs.
Se hizo cargo del error consciente del difícil momento institucional que atraviesa el club. El mediocampista optó por asumir la responsabilidad y enviar un mensaje directo a los simpatizantes. El gesto fue bien recibido por parte de la dirigencia y del cuerpo técnico, que valoran su actitud autocrítica en un contexto de alta tensión.
Ahora, Galarza buscará recuperarse anímicamente y ganarse un lugar en el nuevo "Millonario” que intentará reconstruirse para la próxima temporada