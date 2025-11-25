El duro mensaje de Galarza Fonda para los hinchas de River después de la eliminación

Crisis en River: por qué pidió disculpas Matías Galarza Fonda

Galarza pidió disculpas tras protagonizar una de las jugadas más comentadas del partido ante Racing: en el último minuto, tuvo la posibilidad de rechazar la pelota que derivó en el tercer gol del rival, pero no logró despejarla y la acción terminó por sentenciar la eliminación de River. Esa situación generó fuertes críticas en redes sociales y amplificó el malestar de los hinchas, que todavía digieren la caída en los Playoffs.

Se hizo cargo del error consciente del difícil momento institucional que atraviesa el club. El mediocampista optó por asumir la responsabilidad y enviar un mensaje directo a los simpatizantes. El gesto fue bien recibido por parte de la dirigencia y del cuerpo técnico, que valoran su actitud autocrítica en un contexto de alta tensión.

Ahora, Galarza buscará recuperarse anímicamente y ganarse un lugar en el nuevo "Millonario” que intentará reconstruirse para la próxima temporada