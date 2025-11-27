Mundial Sub 17: Portugal batió a Austria y es campeón por primera vez en la historia

Portugal le ganó en la final a Austria y se coronó por primera vez campeón del Mundial Sub 17 cuya edición 2025 se llevó a cabo en Qatar.
Anísio Cabral, máximo goleador de conjunto luso en la competencia con 7 conquistas en 8 encuentros, fue el autor del único tanto de la final a los 32' de la primera parte.
En la primera final en un Mundial Sub 17 para ambos equipos, Portugal alcanzó la gloria y mejoró el tercer puesto obtenido en 1989, su mejor ubicación histórica.
El encuentro se disputó en el Estadio Internacional Khalifa, con capacidad para 45 mil espectadores, y previamente Italia se quedó con el tercer puesto al superar por penales (4-2) a Brasil tras haber igualado sin goles los 90'.
Portugal, dirigida por Hélio Sousa y con Mateus Mide elegido mejor jugador del torneo, coronó una campaña nada fácil ya que en la fase de grupos terminó segundo en su zona tras golear a Marruecos (6-0) y Nueva Caledonia (6-1) además de perder ante Japón (2-1).
Ya en los 16avos de final, el combinado luso tuvo una sólida actuación para vencer 2-1 a Bélgica, en octavos y cuartos superó 5-0 a México y 2-0 a Suiza, y en las semifinales sacaron adelante un partido durísimo ante Brasil en los penales (6-5), luego de la igualdad sin goles en los 90 minutos.
Nigeria tiene 5 títulos, Brasil 4 y Portugal, México, Ghana, Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania, ganaron una vez cada uno