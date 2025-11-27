Inicio Ovación Fútbol Mundial Sub 17
Mundial Sub 17: Portugal batió a Austria y es campeón por primera vez en la historia

Portugal le ganó en la final a Austria y se coronó por primera vez campeón del Mundial Sub 17 cuya edición 2025 se llevó a cabo en Qatar.

Por UNO
Anísio Cabral, máximo goleador de conjunto luso en la competencia con 7 conquistas en 8 encuentros, fue el autor del único tanto de la final a los 32' de la primera parte.

portugal 2
Portugal se coronó por primera vez en el Mundial Sub 17.

Portugal se coronó por primera vez en el Mundial Sub 17.

En la primera final en un Mundial Sub 17 para ambos equipos, Portugal alcanzó la gloria y mejoró el tercer puesto obtenido en 1989, su mejor ubicación histórica.

El encuentro se disputó en el Estadio Internacional Khalifa, con capacidad para 45 mil espectadores, y previamente Italia se quedó con el tercer puesto al superar por penales (4-2) a Brasil tras haber igualado sin goles los 90'.

Embed - ¡#PORTUGAL ES EL NUEVO CAMPEÓN DEL #MundialSub17EnDSPORTS! | Portugal 1–0 Austria | Resumen

La campaña de Portugal en el Mundial Sub 17

Portugal, dirigida por Hélio Sousa y con Mateus Mide elegido mejor jugador del torneo, coronó una campaña nada fácil ya que en la fase de grupos terminó segundo en su zona tras golear a Marruecos (6-0) y Nueva Caledonia (6-1) además de perder ante Japón (2-1).

Ya en los 16avos de final, el combinado luso tuvo una sólida actuación para vencer 2-1 a Bélgica, en octavos y cuartos superó 5-0 a México y 2-0 a Suiza, y en las semifinales sacaron adelante un partido durísimo ante Brasil en los penales (6-5), luego de la igualdad sin goles en los 90 minutos.

Todos los campeones del Mundial Sub 17

  • China 1985: Nigeria.
  • Canadá 1987: Unión Soviética.
  • Escocia 1989: Arabia Saudita.
  • Japón 1993: Nigeria.
  • Ecuador 1995: Ghana.
  • Egipto 1997: Brasil.
  • Nueva Zelanda 1999: Brasil.
  • Trinidad y Tobago 2001: Francia.
  • Finlandia 2003: Brasil.
  • Perú 2005: México.
  • Corea del Sur 2007: Nigeria.
  • Nigeria 2009: Suiza.
  • México 2011: México.
  • Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.
  • Chile 2015: Nigeria.
  • India 2017: Inglaterra.
  • Brasil 2019: Brasil.
  • Indonesia 2023: Alemania
  • Qatar 2025: Portugal

Nigeria tiene 5 títulos, Brasil 4 y Portugal, México, Ghana, Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania, ganaron una vez cada uno

