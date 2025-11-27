Mundial Sub 17: Portugal batió a Austria y es campeón por primera vez en la historia

El encuentro se disputó en el Estadio Internacional Khalifa, con capacidad para 45 mil espectadores, y previamente Italia se quedó con el tercer puesto al superar por penales (4-2) a Brasil tras haber igualado sin goles los 90'.

La campaña de Portugal en el Mundial Sub 17

Portugal, dirigida por Hélio Sousa y con Mateus Mide elegido mejor jugador del torneo, coronó una campaña nada fácil ya que en la fase de grupos terminó segundo en su zona tras golear a Marruecos (6-0) y Nueva Caledonia (6-1) además de perder ante Japón (2-1).

Ya en los 16avos de final, el combinado luso tuvo una sólida actuación para vencer 2-1 a Bélgica, en octavos y cuartos superó 5-0 a México y 2-0 a Suiza, y en las semifinales sacaron adelante un partido durísimo ante Brasil en los penales (6-5), luego de la igualdad sin goles en los 90 minutos.

Todos los campeones del Mundial Sub 17

China 1985: Nigeria.

Canadá 1987: Unión Soviética.

Escocia 1989: Arabia Saudita.

Japón 1993: Nigeria.

Ecuador 1995: Ghana.

Egipto 1997: Brasil.

Nueva Zelanda 1999: Brasil.

Trinidad y Tobago 2001: Francia.

Finlandia 2003: Brasil.

Perú 2005: México.

Corea del Sur 2007: Nigeria.

Nigeria 2009: Suiza.

México 2011: México.

Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.

Chile 2015: Nigeria.

India 2017: Inglaterra.

Brasil 2019: Brasil.

Indonesia 2023: Alemania

Qatar 2025: Portugal

Nigeria tiene 5 títulos, Brasil 4 y Portugal, México, Ghana, Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania, ganaron una vez cada uno