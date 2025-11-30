Boca busca el pasaje a la semifinal del Torneo Clausura ante Argentinos Juniors

El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium, mientras que el árbitro será Fernando Echenique y en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca, que es dirigido por Claudio Úbeda, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos cinco partidos con mucha solidez (3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres de Córdoba).