Macarena Sans sufrió una lesión que la deja fuera del Mundial de Handball femenino

El debut de La Garra en el Mundial de Handball femenino 2025 ante Países Bajos dejó como consecuencia no solo la derrota (32-25) sino también la lesión de Macarena Sans, que la deja fuera de la competencia.
El debut de La Garra en el Mundial de Handball dejó como consecuencia no solo la derrota sino también la lesión de la mendocina Macarena Sans.
El debut de La Garra en el Mundial de Handball femenino 2025 ante Países Bajos dejó como consecuencia no solo la derrota (32-25) sino también la lesión de Macarena Sans, que la deja fuera de la competencia.
La mendocina de 29 años sufrió una fractura en una mano, no podrá volver a jugar en el resto del Mundial y la Confederación Argentina confirmó que Helena Molina viajará a Rotterdam y ocupará su lugar en el plantel.
Maca Sans había ingresado desde el banco para disputar su partido internacional número 110 con la selección nacional de mayores e iniciar su quinto Mundial de Handball de mayores tras los disputados en Dinamarca 2015, Alemania 2017, Japón 2019 y España 2021.
La talentosa jugadora formada en el Club Mendoza de Regatas deberá estar inactiva por algunas semanas antes de reintegrarse al Beti-Onak de España, donde juega profesionalmente.
El próximo partido de Argentina en el Mundial de Handball femenino 2025 será este domingo a las 14 hora argentina ante Austria y se podrá ver en vivo por TyC Sports y DSports.
Las austríacas vienen de imponerse cómodamente ante Egipto 29-20 y un triunfo acercaría a Argentina a su objetivo de alcanzar el tercer puesto del grupo D, y así avanzar a la Main Round.