Macarena Sans sufrió una lesión que la deja fuera del Mundial de Handball femenino

La mendocina de 29 años sufrió una fractura en una mano, no podrá volver a jugar en el resto del Mundial y la Confederación Argentina confirmó que Helena Molina viajará a Rotterdam y ocupará su lugar en el plantel.

sans 2 Macarena Sans no podrá seguir jugando su quinto Mundial de Handball con La Garra.

Maca Sans había ingresado desde el banco para disputar su partido internacional número 110 con la selección nacional de mayores e iniciar su quinto Mundial de Handball de mayores tras los disputados en Dinamarca 2015, Alemania 2017, Japón 2019 y España 2021.