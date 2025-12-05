El árbol de jade se convirtió en una planta perfecta para decorar el interior de nuestro hogar, y es que entre las recomendaciones de los expertos en jardinería y las redes sociales, es la opción tendencia del 2025. Dentro de los puntos más atractivos que tiene la suculenta para la gente, es que no necesita muchos cuidados para que esté sana y que está vinculada a la filosofía del Feng Shui.
Cómo reproducir el árbol de jade con una hoja en primavera
El árbol de jade está en un momento perfecto para desarrollarse, y por ejemplo, en primavera podemos reproducirla solo con una hoja
En la primavera y el verano, las condiciones ambientales permiten que podamos actuar de muchas maneras con el árbol de jade, y es que hay muchos consejos para reforzar su salud o hasta reproducirla. Quienes más saben de jardinería aseguran que la planta puede reproducirse de una manera muy fácil, utilizando simplemente una de sus hojas.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cómo reproducirla usando una hoja en primavera
Las condiciones climáticas y ambientales de la primavera, permiten que el árbol de jade crezca de una manera más rápida, es una época del año perfecta para realizar distintas tareas sobre la planta, como por ejemplo reproducirla. Para poder hacer esto, podemos seguir los consejos de Infoplant.
Reproducir el árbol de jade no es un proceso muy difícil, pero sí hay que seguir al pie de la letra las instrucciones, para que tenga éxito, más aún si se trata de la técnica de usar una hoja para hacerlo. Los puntos a seguir son los siguientes:
- Elegir la hoja del árbol de jade, la cual debe cumplir con que esté sana, gruesa y bien hidratada. Se recomienda evitar aquellas dañadas
- El primer paso es retirar la hoja con un movimiento suave, girándola desde el tallo
- Hay que tener cuidado con esta herida que le queda a la planta, ya que debemos procurar que se le forme el callo de cicatrización. Para ello hay que dejar al árbol de jade en un lugar seco y bien ventilado por casi una semana
- La hoja retirada debe ser colocada directamente en el sustrato
- En un comienzo, no debe regarse como una planta adulta, sino que solo debe rociarse la superficie de la tierra
- Hay que evitar que le dé luz solar directamente, ya que puede ser contraproducente
- Recién luego de 2 a 6 semanas, la hoja comenzará a dar raíces
- Cuando el brote sea visible y tenga varias raíces, hay que trasplantarlo a una maceta