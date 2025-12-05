Cómo reproducir el árbol de jade con una hoja en primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: cómo reproducirla usando una hoja en primavera

Las condiciones climáticas y ambientales de la primavera, permiten que el árbol de jade crezca de una manera más rápida, es una época del año perfecta para realizar distintas tareas sobre la planta, como por ejemplo reproducirla. Para poder hacer esto, podemos seguir los consejos de Infoplant.

Reproducir el árbol de jade no es un proceso muy difícil, pero sí hay que seguir al pie de la letra las instrucciones, para que tenga éxito, más aún si se trata de la técnica de usar una hoja para hacerlo. Los puntos a seguir son los siguientes:

