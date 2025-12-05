El inédito galardón que FIFA le entregó a Donald Trump

"El mundo es ahora un lugar más seguro. Hace un año, Estados Unidos no estaba pasando por un buen momento, y ahora tengo que decir que somos el país más pujante del mundo y vamos a seguir siéndolo", afirmó tras recibir el premio en medio de la gala del sorteo del Mundial 2026.

El republicano aseguró que fue difícil mediar en varios conflictos este año y destacó la presencia en el acto que se celebra en el Centro Kennedy de Washington de los jefes de Gobierno de México y Canadá, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, con quien dijo trabajar "estrechamente" para la organización del torneo entre junio y julio el año próximo. "La coordinación, la amistad y la relación han sido excepcionales", soltó.