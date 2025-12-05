Inicio Ovación Fútbol Donald Trump
El inédito galardón que FIFA le entregó a Donald Trump

Gianni Infantino, presidente de FIFA, sorprendió con el inédito premio que le entregó a Donald Trump en plena ceremonia

Fabián Salamone
Donald Trump y el reconocimiento que recibió por parte de la FIFA.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz por su "acción extraordinaria" para lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el propio Gianni Infantino.

"El mundo es ahora un lugar más seguro. Hace un año, Estados Unidos no estaba pasando por un buen momento, y ahora tengo que decir que somos el país más pujante del mundo y vamos a seguir siéndolo", afirmó tras recibir el premio en medio de la gala del sorteo del Mundial 2026.

Donald Trump Gianni Infantino
El máximo directivo de FIFA elogió a Donald Trump, a quien le dio un llamativo reconocimiento.

Más de Donal Trump tras el premio que le entregó FIFA

El republicano aseguró que fue difícil mediar en varios conflictos este año y destacó la presencia en el acto que se celebra en el Centro Kennedy de Washington de los jefes de Gobierno de México y Canadá, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, con quien dijo trabajar "estrechamente" para la organización del torneo entre junio y julio el año próximo. "La coordinación, la amistad y la relación han sido excepcionales", soltó.

Luego de entregar el trofeo dorado y la medalla, Gianni Infantino sumó: "Esto es lo que queremos de un líder, un líder que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo seguro, en un entorno seguro. Queremos unirnos. Eso es lo que la gente busca hoy aquí. Eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo".

El mandamás de FIFA no tuvo dudas a la hora de asegurar que Donald Trump: "Sin duda merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por sus acciones y por lo que ha conseguido".

