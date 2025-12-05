Hotel

El excéntrico edificio que moldeó la frontera de dos países: pertenece a 2 naciones

Ponthus, un comerciante local con más visión que muchos diplomáticos, descubrió que el nuevo mapa colocaría la futura frontera justo sobre un terreno disponible. No lo dudó. Antes de que el tratado fuera ratificado, levantó una tienda, un bar y un albergue exactamente sobre la línea prevista. Su jugada no fue casual. Sabía que, una vez construido, sería muy difícil que Francia y Suiza modificaran algo que ya existía físicamente.

Cuando el tratado finalmente se aplicó, ocurrió lo insólito. El edificio quedó partido en dos países. La planta baja terminó del lado suizo. Las escaleras, en territorio francés. Y los dormitorios quedaron divididos literalmente por una frontera que corría entre almohadas, pasillos y paredes. Francia y Suiza, conscientes de que el edificio se había construido antes de la ratificación, decidieron respetarlo tal cual. Resultado: la frontera se adaptó al edificio, no al revés.