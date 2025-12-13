Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Se destacó en el Lobo y fue jugador de Boca durante 10 años aunque sólo jugó 4 partidos

El de Nazareno Solís es un caso único ya que durante 10 años su pase perteneció a Boca, pero solo jugó 4 partidos y finalmente se va porque termina su contrato.

Por UNO
Solís anduvo bien en Gimnasia.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El bonaerense, de 31 años, llegó al club xeneize desde Talleres de Córdoba en 2016, jugó partidos en una temporada y luego inició un largo periplo en el que fue cedido a préstamo a 8 clubes, entre ellos Gimnasia y Esgrima, donde hizo una muy buena temporada 2024 sumando 42 partidos, 5 goles y una final del Reducido.

Nazareno Solís.jpeg
Nazareno Solís en Gimnasia y Esgrima donde llegó cedido por Boca.

Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta de Grecia, Alvarado, Patronato y Deportivo Madryn, finalista este año en la Primera Nacional y luego en el Reducido, fueron los otros clubes por los que pasó el talentoso volante.

Finalmente, y luego de casi una década, Solís dejará de pertenecer a Boca ya que se termina su contrato y firmará con Deportivo Madryn hasta fines del 2026.

Nazareno Solís, una década en Boca casi sin poder jugar

Solís fue figura en el ascenso de Talleres en 2016, fue campeón de la Primera Nacional, y vendido a Boca en una operación que generó conflicto ante la FIFA.

solis 1

El 29 de octubre de 2016, realizó su debut en el equipo de La Ribera sustituyendo a Tevez y aunque solo jugó 4 partidos fue parte del plantel campeón de la temporada 2016-17 antes de ser cedido a préstamo, por primera vez, a Huracán.

La trayectoria de Nazareno Solís

  • Villa Dálmine 2013-2014
  • Universidad de Chile 2014
  • Villa Dálmine 2015
  • Talleres de Córdoba 2016
  • Boca Juniors 2016-2025

Préstamos

  • → Huracán 2017-18
  • → San Martín de San Juan 2018-19
  • → Aldosivi 2019-20
  • → O. F. I. Creta (Grecia) 2020-21
  • → Alvarado 2022-23
  • → Patronato 2023
  • → Gimnasia y Esgrima 2024
  • → Deportivo Madryn 2025

