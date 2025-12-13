Se destacó en el Lobo y fue jugador de Boca durante 10 años aunque sólo jugó 4 partidos

El bonaerense, de 31 años, llegó al club xeneize desde Talleres de Córdoba en 2016, jugó partidos en una temporada y luego inició un largo periplo en el que fue cedido a préstamo a 8 clubes, entre ellos Gimnasia y Esgrima, donde hizo una muy buena temporada 2024 sumando 42 partidos, 5 goles y una final del Reducido.

Nazareno Solís.jpeg Nazareno Solís en Gimnasia y Esgrima donde llegó cedido por Boca.

Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta de Grecia, Alvarado, Patronato y Deportivo Madryn, finalista este año en la Primera Nacional y luego en el Reducido, fueron los otros clubes por los que pasó el talentoso volante.