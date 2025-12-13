Se destacó en el Lobo y fue jugador de Boca durante 10 años aunque sólo jugó 4 partidos

El de Nazareno Solís es un caso único en el fútbol argentino ya que durante 10 años su pase perteneció a Boca, pero solo jugó 4 partidos y finalmente se va porque termina su contrato.
El de Nazareno Solís es un caso único ya que durante 10 años su pase perteneció a Boca, pero solo jugó 4 partidos y finalmente se va porque termina su contrato.
El de Nazareno Solís es un caso único en el fútbol argentino ya que durante 10 años su pase perteneció a Boca, pero solo jugó 4 partidos y finalmente se va porque termina su contrato.
El bonaerense, de 31 años, llegó al club xeneize desde Talleres de Córdoba en 2016, jugó partidos en una temporada y luego inició un largo periplo en el que fue cedido a préstamo a 8 clubes, entre ellos Gimnasia y Esgrima, donde hizo una muy buena temporada 2024 sumando 42 partidos, 5 goles y una final del Reducido.
Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta de Grecia, Alvarado, Patronato y Deportivo Madryn, finalista este año en la Primera Nacional y luego en el Reducido, fueron los otros clubes por los que pasó el talentoso volante.
Finalmente, y luego de casi una década, Solís dejará de pertenecer a Boca ya que se termina su contrato y firmará con Deportivo Madryn hasta fines del 2026.
Solís fue figura en el ascenso de Talleres en 2016, fue campeón de la Primera Nacional, y vendido a Boca en una operación que generó conflicto ante la FIFA.
El 29 de octubre de 2016, realizó su debut en el equipo de La Ribera sustituyendo a Tevez y aunque solo jugó 4 partidos fue parte del plantel campeón de la temporada 2016-17 antes de ser cedido a préstamo, por primera vez, a Huracán.
Préstamos