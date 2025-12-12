Anya Taylor-Joy se luce con una impactante película que causó furor

La multifacética actriz, Anya Taylor-Joy, se luce con una impactante y novedosa película que causó furor desde que se estrenó hasta ahora, se trata de El menú y Disney Plus la tiene en su catálogo.
El menú está dirigida por Mark Mylod y cuenta con un elenco estelar que incluye a Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult, en los papeles centrales.
La trama gira en torno a Margot y Tyler (Anya Taylor-Joy y Hoult, respectivamente) una pareja que visita un restaurante exclusivo en una isla alejada de la civilización, donde el exclusivo chef, interpretado por Fiennes, tiene preparado un menú de alta calidad.
Pero este hombre tiene un carácter peculiar, ya así la historia toma una dirección que nadie espera. La actriz vuelve a demostrar su talento en cada escena, en un rol diferente.
Una joven pareja viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que ofrece una experiencia culinaria única.
Sin embargo, el chef (Fiennes) ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente en los dos enamorados.
Disney Plus: de qué trata la película El menú
Se dice que Tyler (Nicholas Hoult) y Margot (Anya Taylor-Joy) son una pareja que asistirá a una lujosa cena en un restaurante bastante exclusivo llamado Hawthorn.
Tyler, quien invitó a Margot a una cena de lujo en el restaurante, le aseguró que los chefs eran expertos. También le dijo que la comida y el menú eran de primera. Era hora de partir hacia el restaurante en un yate de lujo.
Al llegar a la isla donde se encuentra el restaurante, son recibidos por el chef principal, el chef Slowik (Ralph Fiennes). Slowik les da la bienvenida y espera que los comensales disfruten de todos los platos que ha preparado.
Sin embargo, los huéspedes desconocen que un grave peligro amenaza sus vidas. Margot, al percatarse de ello, se propone descubrir el misterio que se esconde tras Hawthorn y su chef, Slowik.
Disney Plus: reparto de la película El menú
- Anya Taylor-Joy
- Nicholas Hoult
- Ralph Fiennes