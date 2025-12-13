Por qué Independiente alentará por Racing en la final ante Estudiantes

En consecuencia, pese a su rival de toda la vida, el Rey de Copas estará alentando por su vecino este sábado por la noche. No por gusto sino, claramente, por su beneficio propio.

Racing-Estudiantes, por la final del torneo Clausura

Este sábado por la noche, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing y Estudiantes se verán las caras en el marco de la final del torneo Clausura.

El encuentro, que comenzará a las 21, será dirigido por Nicolás Ramírez y podrá observarse en vivo y en directo por las señales de ESPN Premium y TNT Sports.

La única duda de Gustavo Costas, director técnico de Racing, pasa por el sector derecho de la defensa. El DT puede elegir entre Gastón Martirena o Facundo Mura. Si bien no hay confirmación oficial, se inclinaría por este último.

El resto del equipo sale de memoria, con el retorno de Santiago Sosa, quien no pudo jugar con Boca por la tarjeta roja que recibió en el partido de cuartos de final ante Tigre.

Racing Estudiantes (1)

Eduardo Domínguez introduciría una sola variante con respecto al equipo que ya sale de memoria. Guido Carrillo, que cumplió las cuatro fechas de sanción que recibió tras su codazo a Joaquín Laso (en la 15° jornada), volvería a formar parte del once inicial.