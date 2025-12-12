Elecciones en Godoy Cruz: consultá el padrón para saber si estás habilitado para votar

Desde el club Godoy Cruz invitaron a sus hinchas a que revisen el padrón electoral para verificar si están habilitados o no para votar en las próximas elecciones. Si no se registran cambios serán en total 1919 personas quienes podrán expresarse en las urnas.

mansur2.jpg José Mansur quuere conducir nuevamente los destinos de Godoy Cruz.

Alejandro Chapini y José Mansur van por primera vez por caminos diferentes

Alejandro Chapini y José Mansur se convirtieron en dirigentes de Godoy Cruz desde la llegada de Acción Deportiva en 2001, cuando ambos eran colaboradores. Con el tiempo lograron ser presidentes (Mansur lo fue entre 2012 y 2021, y Chapini estuvo entre el 2021 y el 2025) y siempre trabajaron juntos, a pesar de tener diferencias.