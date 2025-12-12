Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Elecciones en Godoy Cruz: consultá el padrón para saber si estás habilitado para votar

Este sábado se realizarán las elecciones de Godoy Cruz, donde hay tres candidatos a presidente, que son Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú

Por UNO
Alejandro Chapini es uno de los candidatos a presidente de Godoy Cruz.

Nicolás Ríos

Este sábado tendrán lugar las elecciones de Godoy Cruz Antonio Tomba donde hay tres candidatos a presidente, que son Alejandro Chapini (el actual titular bodeguero), José Mansur (el vice) y Adrián Sajú.

Desde el club Godoy Cruz invitaron a sus hinchas a que revisen el padrón electoral para verificar si están habilitados o no para votar en las próximas elecciones. Si no se registran cambios serán en total 1919 personas quienes podrán expresarse en las urnas.

mansur2.jpg
Jos&eacute; Mansur quuere conducir nuevamente los destinos de Godoy Cruz.

Alejandro Chapini y José Mansur van por primera vez por caminos diferentes

Alejandro Chapini y José Mansur se convirtieron en dirigentes de Godoy Cruz desde la llegada de Acción Deportiva en 2001, cuando ambos eran colaboradores. Con el tiempo lograron ser presidentes (Mansur lo fue entre 2012 y 2021, y Chapini estuvo entre el 2021 y el 2025) y siempre trabajaron juntos, a pesar de tener diferencias.

godoy-cruz-elecciones

Alejandro Chapini lidera "Fuerza Tombina", mientras que José Mansur encabeza "Unidad Tombina".

Adrián Sajú va por su revancha en Godoy Cruz

Adrián Sajú ya se postuló como candidato en las elecciones de 2021, perdió frente a Alejandro Chapini y ahora irá por su revancha con la lista denominada "Primero Godoy Cruz".

godoy-cruz-elecciones-1

Consultá el padrón para saber si podés votar en las elecciones de Godoy Cruz:

Asamblea de Socios 2025

