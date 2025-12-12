Santino Andino está en la mira de un equipo grande: ¿se irá de Godoy Cruz?

Gallardo quiere a Andino para potenciar al sector ofensivo y además quiere sumar a Allende, figura y ladero principal de Lionel Messi en el Inter Miami campeón de la MLS Cup.

Según Transfermarkt, Andino está valuado en 5 millones dólares, erogación que el Millonario no hará pero puede negociar bajo otros términos, ya sea por un porcentaje del pase o un préstamo con opción de compra. Sin embargo, River no inició conversaciones con el Tomba para incorporar al jugador.

Andino, con 20 años, mostró mucha capacidad en el equipo que descendió a la Primera Nacional. Marcó 6 goles y repartió 3 asistencias en 30 partidos (26 como titular).

El juvenil, que suele moverse como wing por la izquierda pero también lo ha hecho como volante por ese sector o aun más centralizado, convence a Gallardo y lo pone entre sus preferencias para sumarlo a un River que debe cambiar la cara tras no clasificarse a la Copa Libertadores.