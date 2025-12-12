Los futbolistas más caros del mundo: cuántos argentinos están en el Top 20

Hay una lista con los futbolistas más caros del mundo en el 2025 en una temporada que se termina y dará paso a un 2026 donde se jugará el Mundial. En la nómina figuran jugadores argentinos; ellos son Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.
El sitio especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado a diciembre y el jugador más caro es Lamine Yamal, de 18 años, quien vale 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares). Dos argentinos aparecen en el Top 20: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, quienes ocupan los puestos 16 y 17, ambos con 100 millones de euros.
Yamal le saca 20 millones de distancia al segundo, Jude Bellingham, valorado en 180 millones de euros.
Transfermarkt dijo que la valoración de Lamine Yamal es el monto más alto jamás asignado a una promesa del fútbol europeo. Para darle ese valor elaboró su proyección en el mercado y su rendimiento individual en el Barcelona, donde lleva 5 goles y 8 asistencias esta temporada.