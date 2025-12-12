Los futbolistas más caros del mundo: cuántos argentinos están en el Top 20

El sitio especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado a diciembre y el jugador más caro es Lamine Yamal, de 18 años, quien vale 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares). Dos argentinos aparecen en el Top 20: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, quienes ocupan los puestos 16 y 17, ambos con 100 millones de euros.

julian-alvarez-atletico-madrid-1 Julián Álvarez es uno de los futbolistas más caros del mundo.

Yamal le saca 20 millones de distancia al segundo, Jude Bellingham, valorado en 180 millones de euros.