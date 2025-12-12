Inicio Ovación Fútbol fútbol argentino
Un ranking

Los futbolistas más caros del mundo: cuántos argentinos están en el Top 20

Fue elaborada una lista con los futbolistas más caros del mundo. En la nómina figuran jugadores argentinos

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lamine Yamal es el futbolista más caro del mundo.

Lamine Yamal es el futbolista más caro del mundo.

Hay una lista con los futbolistas más caros del mundo en el 2025 en una temporada que se termina y dará paso a un 2026 donde se jugará el Mundial. En la nómina figuran jugadores argentinos; ellos son Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

El sitio especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado a diciembre y el jugador más caro es Lamine Yamal, de 18 años, quien vale 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares). Dos argentinos aparecen en el Top 20: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, quienes ocupan los puestos 16 y 17, ambos con 100 millones de euros.

julian-alvarez-atletico-madrid-1
Juli&aacute;n &Aacute;lvarez es uno de los futbolistas m&aacute;s caros del mundo.

Julián Álvarez es uno de los futbolistas más caros del mundo.

Yamal le saca 20 millones de distancia al segundo, Jude Bellingham, valorado en 180 millones de euros.

Transfermarkt dijo que la valoración de Lamine Yamal es el monto más alto jamás asignado a una promesa del fútbol europeo. Para darle ese valor elaboró su proyección en el mercado y su rendimiento individual en el Barcelona, donde lleva 5 goles y 8 asistencias esta temporada.

alexis-mac-allister-1
Alexis Mac Allister vale 100 millones de euros.

Alexis Mac Allister vale 100 millones de euros.

Los futbolistas más caros del mundo

  1. Lamine Yamal (Barcelona): 200 millones de euros.
  2. Jude Bellingham (Real Madrid): 180 millones de euros.
  3. Erling Haaland (Manchester City): 180 millones de euros.
  4. Kylian Mbappé (Real Madrid): 180 millones de euros.
  5. Vinicius Junior (Real Madrid): 150 millones de euros.
  6. Pedri (Barcelona): 140 millones de euros.
  7. Jamal Musiala (Bayern Múnich): 140 millones de euros.
  8. Bukayo Saka (Arsenal): 140 millones de euros.
  9. Alexander Isak (Liverpool): 140 millones de euros.
  10. Florian Wirtz (Liverpool): 130 millones de euros.
  11. Michael Olise (Bayern Múnich): 130 millones de euros.
  12. Federico Valverde (Real Madrid): 130 millones de euros.
  13. Cole Palmer (Chelsea): 120 millones de euros.
  14. Declan Rice (Arsenal): 120 millones de euros.
  15. Moisés Caicedo (Chelsea): 100 millones de euros.
  16. Julián Álvarez (Atlético Madrid): 100 millones de euros.
  17. Alexis Mac Allister (Liverpool): 100 millones de euros.
  18. Ousmane Dembélé (PSG): 100 millones de euros.
  19. Désiré Doué (PSG): 90 millones de euros.
  20. Joao Neves (PSG): 90 millones de euros.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas