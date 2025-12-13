Salud mental: La trampa de ser siempre "positivo"

positividad salud y bienestar freepik (2) Aceptar las emociones, incluso las incómodas, es un factor protector de la salud mental.

Otro problema es que muchas personas terminan sintiéndose culpables por no poder sostener ese optimismo constante. El resultado es un círculo de autoexigencia que impide procesar emociones reales.

Aceptar tus emociones mejora tu bienestar

La evidencia apunta en otra dirección: aceptar las emociones, incluso las incómodas, es un factor protector de la salud mental. Investigadores de la University of California, Berkeley encontraron que quienes practican la aceptación emocional tienen menores niveles de ansiedad y depresión a lo largo del tiempo.

Este enfoque no implica resignarse, sino reconocer la emoción sin juzgarla. Cuando el cerebro deja de gastar energía en reprimir lo que siente, aumenta la claridad y mejora la capacidad de resolver problemas.

Estudios clínicos también subrayan que la aceptación favorece la autocompasión, un componente clave de la salud y bienestar. La cultura del “pensá en positivo” puede sonar motivadora, pero la ciencia demuestra que validar emociones reales es mucho más saludable.