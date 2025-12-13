Durante años se popularizó la idea de que mantener una actitud positiva “pase lo que pase” era la clave de la salud mental. Sin embargo, la psicología contemporánea está mostrando la otra cara: la positividad tóxica.
Salud mental: La trampa de ser siempre "positivo"
La “positividad tóxica” puede dañar tu salud mental y emocional. Psicólogos explican por qué forzar el optimismo bloquea procesos clave para el bienestar
Qué es la positividad tóxica
Según la American Psychological Association, esta ocurre cuando las emociones negativas son reprimidas o invalidadas bajo la presión de “ser fuerte” o “ver siempre el lado bueno”.
Lejos de ayudar, este mecanismo puede incrementar la ansiedad, porque obliga al cerebro a suprimir información emocional relevante. Esconder emociones activa el sistema nervioso simpático, elevando la frecuencia cardíaca y el estrés.
Otro problema es que muchas personas terminan sintiéndose culpables por no poder sostener ese optimismo constante. El resultado es un círculo de autoexigencia que impide procesar emociones reales.
Aceptar tus emociones mejora tu bienestar
La evidencia apunta en otra dirección: aceptar las emociones, incluso las incómodas, es un factor protector de la salud mental. Investigadores de la University of California, Berkeley encontraron que quienes practican la aceptación emocional tienen menores niveles de ansiedad y depresión a lo largo del tiempo.
Este enfoque no implica resignarse, sino reconocer la emoción sin juzgarla. Cuando el cerebro deja de gastar energía en reprimir lo que siente, aumenta la claridad y mejora la capacidad de resolver problemas.
Estudios clínicos también subrayan que la aceptación favorece la autocompasión, un componente clave de la salud y bienestar. La cultura del “pensá en positivo” puede sonar motivadora, pero la ciencia demuestra que validar emociones reales es mucho más saludable.