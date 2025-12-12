Copa Argentina: Deportivo Maipú volverá a enfrentar a Deportivo Riestra tras la final del Reducido 2023

Tras el sorteo de la Copa Argentina quedó definido que Deportivo Maipú jugará por los 32avos de final ante Deportivo Riestra. El Cruzado y el Malevo repetirán la final del Reducido de la Primera Nacional 2023, aquel partido en donde el equipo de Nueva Pompeya logró su histórico ascenso a la máxima categoría.
El 2 de diciembre de 2023, en la cancha de Instituto, Deportivo Riestra y Maipú se midieron por la final del Reducido de la Primera Nacional, donde ganó el Malevo por 1 a 0 y logró el ascenso a Primera; desde hace dos años se mantiene en la máxima categoría y clasificó para la Copa Sudamericana del 2026.
El elenco maipucino que era dirigido por Luis García consiguió una agónica clasificación al igualar 1 a 1 en su cancha con Estudiantes de Río Cuarto (en la ida empataron 0 a 0) y hacer valer la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular.
Mientras que Deportivo Riestra superó como visitante a Almirante Brown 2 a 0 en la ida y en el partido desquite de la otra llave de semifinales se impuso por un contundente 4 a 0 global.
La mejor presentación del Cruzado en la competencia fue en la Copa Argentina de 2018, cuando llegó a 16avos de final luego de golear 3-0 a Chacarita.
La última participación del Deportivo Maipú en la Copa Argentina
Federico Rasic a los 23' del segundo tiempo abrió el marcador para el Deportivo Maipú y lo igualó Tomás Garro para el Auriazul a los 36'. En la definición por penales el Cruzado quedó afuera de la competencia.