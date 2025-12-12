Copa Argentina: Deportivo Maipú volverá a enfrentar a Deportivo Riestra tras la final del Reducido 2023

Mientras que Deportivo Riestra superó como visitante a Almirante Brown 2 a 0 en la ida y en el partido desquite de la otra llave de semifinales se impuso por un contundente 4 a 0 global.

La mejor presentación del Cruzado en la competencia fue en la Copa Argentina de 2018, cuando llegó a 16avos de final luego de golear 3-0 a Chacarita.

La última participación del Deportivo Maipú en la Copa Argentina

La última participación del Deportivo Maipú en la Copa Argentina fue ante Juventud Unida de San Luis. El Cruzado perdió 8 a 7 en definición por penales tras igualar 1 a 1 en los noventa minutos.

Federico Rasic a los 23' del segundo tiempo abrió el marcador para el Deportivo Maipú y lo igualó Tomás Garro para el Auriazul a los 36'. En la definición por penales el Cruzado quedó afuera de la competencia.