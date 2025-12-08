Deportivo Maipú con varias renovaciones en su plantel y Juan Pablo Gobetto como primer refuerzo

juan pabalo Gobetto

"Estoy muy feliz de volver a Mendoza para jugar en el Deportivo Maipú y poder estar cerca de la familia. Estoy agradecido a este club por abrirme las puertas y dejaremos todo por esta camiseta", aseguró Juan Pablo Gobetto. "Estoy muy feliz de volver a Mendoza para jugar en el Deportivo Maipú y poder estar cerca de la familia. Estoy agradecido a este club por abrirme las puertas y dejaremos todo por esta camiseta", aseguró Juan Pablo Gobetto.

"Alexis Matteo ya me ha dirigido, es un placer volver a trabajar con él, es un entrenador que trabaja con mucha intensidad y la manera que ve el fútbol", comentó Juan Pablo Gobetto. "Alexis Matteo ya me ha dirigido, es un placer volver a trabajar con él, es un entrenador que trabaja con mucha intensidad y la manera que ve el fútbol", comentó Juan Pablo Gobetto.

"Deportivo Maipú es un club que lo sigo siempre, porque tengo varios amigos que son hinchas. Tengo compañeros con lo que jugado y están en el plantel. Ahora se dio la posibilidad de venir y me siento muy agradecido de poder jugar en esta gran institucíón", afirmó Juan Pablo Gobetto. "Deportivo Maipú es un club que lo sigo siempre, porque tengo varios amigos que son hinchas. Tengo compañeros con lo que jugado y están en el plantel. Ahora se dio la posibilidad de venir y me siento muy agradecido de poder jugar en esta gran institucíón", afirmó Juan Pablo Gobetto.