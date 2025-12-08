Deportivo Maipú con varias renovaciones en su plantel y Juan Pablo Gobetto como primer refuerzo

Deportivo Maipú, de cara al 2026, de a poco va clarificando el panorama con respecto a algunos jugadores que seguirán. La dirigencia del club cruzado, que preside Hernán Sperdutti apuesta mayoritariamente a los jóvenes formados en la institución de calle Vergara para el próximo torneo del ascenso.
Sin embargo, el pasado sábado se dio a conocer su primer refuerzo. Se trata del volante Juan Pablo Gobetto, con mucha experiencia en el Torneo de la Primera Nacional.
Las renovaciones
Juan Pablo De La Reta: el defensor de 21 años que se desempeña como lateral izquierdo que logró tener una continuidad, jugó 18 partidos y marcó un gol.
Víctor Barrera: delantero de 19 años que firmó su primer contrato hasta el 2028, fue el goleador en la LIga Mendocina.
Juan Sánchez: l mediocampista de 20 años, sumó sus primeros minutos en la categoría ante Quilmes.
Franco Saccone: El volante de 23 años renovó por tres años, el ex jugador de Gutiérrez Sports firmó hasta el 2028.
El primer refuerzo del Deportivo Maipú
Juan Pablo Gobetto, volante de 29 años que llega de Alvarado de Mar del Plata, y que también pasó por Juventud Unida de San Luis, Mitre de Santiago del Estero y Chacarita Juniors. El futbolista selló su vínculo a préstamo por los próximos 12 meses, con opción de compra.
"Estoy muy feliz de volver a Mendoza para jugar en el Deportivo Maipú y poder estar cerca de la familia. Estoy agradecido a este club por abrirme las puertas y dejaremos todo por esta camiseta", aseguró Juan Pablo Gobetto.
"Alexis Matteo ya me ha dirigido, es un placer volver a trabajar con él, es un entrenador que trabaja con mucha intensidad y la manera que ve el fútbol", comentó Juan Pablo Gobetto.
"Deportivo Maipú es un club que lo sigo siempre, porque tengo varios amigos que son hinchas. Tengo compañeros con lo que jugado y están en el plantel. Ahora se dio la posibilidad de venir y me siento muy agradecido de poder jugar en esta gran institucíón", afirmó Juan Pablo Gobetto.