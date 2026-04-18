Coudet no define el equipo de River para jugar con Boca: quiénes pelean por un puesto

Vera había jugado desde el inicio en casi todos los encuentros del ciclo y cumplía un rol central en la estructura: ordenaba la presión, conectaba líneas y se sumaba a la salida desde el fondo. Su reemplazante será el juvenil Juan Cruz Meza, quien hasta hace poco tiempo no era tenido en cuenta para estar en el primer equipo de River.

El joven jugador de 18 años fue titular en el último partido y completó los 90 minutos con una actuación sólida. Incluso fue probado como mediocampista central en los entrenamientos, lo que le otorga una ventaja en la consideración. Su falta de experiencia es el principal interrogante, aunque su actualidad lo posiciona como una alternativa concreta.

futbol-sudamericana-river -carabobo-kendry paez (1) Kendry Páez lucha con Subiabre por un puesto en el Superclásico.

Sin embargo, el DT del equipo de Núñez tiene una duda: no se sabe si juega Kendry Páez, de buena labor ante Carabobo (hizo la jugada que desembocó en el gol de Sebastián Driussi) o si pone a Ian Subiabre, quien no anduvo bien ante los venezolanos.

La probable formación de River para enfrentar a Boca en el Superclásico

River formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.