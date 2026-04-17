La probable formación de Boca vs. River en el Superclásico

Claudio Úbeda no juega al misterio. Es que el entrenador de Boca tiene casi definida la formación que pondrá el próximo domingo ante River en el Superclásico, que se jugará a las 17 y correponde a la fecha 15 del Torneo Apertura.
Claudio Úbeda no juega al misterio. Es que el entrenador de Boca tiene casi definida la formación que pondrá el próximo domingo ante River en el Superclásico, que se jugará a las 17 y correponde a la fecha 15 del Torneo Apertura.
Claudio Úbeda encontró el funcionamiento de Boca en las últimas semanas y ese mismo equipo pondrá ante los Millonarios en Núñez.
Solo realizará un cambio por la lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará inactivo por los próximos ocho meses. En su lugar entrará Leandro Brey.
En el caso de River el DT Eduardo Coudet guardó a algunos jugadores el miércoles pasado -en el triunfo por 1 a 0 sobre Caraboco, por la Copa Sudamericana- el Superclásico, pero Úbeda puso a los titulaares el martes -en la victoria por 3 a 0 sobre Barcelona de Ecuador- y su idea es mantener la misma formación que viene dándole réditos.
A excepción del caso de Marchesín, este domingo en Núñez serán los mismo nombres que jugaron entre semana mantengan un invicto de 12 partidos sin derrotas.
Por primera vez en mucho tiempo para enfrentar a River en el Monumental, en Boca las dudas quedan a un lado y aparecen las certezas: el equipo está prácticamente confirmado días antes de la hora de la verdad.
Lo más fuerte que tiene el Xeneize es su mediocampo, con el campeón del mundo Leandro Paredes, el ex Estudiantes Santiago Ascacíbar y el juvenil Tomás Aranda destacándose. Si el elenco de la Ribera se impone en esa zona podría quedarse con el Superclásico.
La formación del equipo auriazul que pondría Úbeda frente al elenco de Núñez, sería la siguiente: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.