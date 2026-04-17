La probable formación de Boca vs. River en el Superclásico

En el caso de River el DT Eduardo Coudet guardó a algunos jugadores el miércoles pasado -en el triunfo por 1 a 0 sobre Caraboco, por la Copa Sudamericana- el Superclásico, pero Úbeda puso a los titulaares el martes -en la victoria por 3 a 0 sobre Barcelona de Ecuador- y su idea es mantener la misma formación que viene dándole réditos.

A excepción del caso de Marchesín, este domingo en Núñez serán los mismo nombres que jugaron entre semana mantengan un invicto de 12 partidos sin derrotas.

tomas-aranda-boca Tomás Aranda es uno de los mejores valores de Boca.

Por primera vez en mucho tiempo para enfrentar a River en el Monumental, en Boca las dudas quedan a un lado y aparecen las certezas: el equipo está prácticamente confirmado días antes de la hora de la verdad.

Lo más fuerte que tiene el Xeneize es su mediocampo, con el campeón del mundo Leandro Paredes, el ex Estudiantes Santiago Ascacíbar y el juvenil Tomás Aranda destacándose. Si el elenco de la Ribera se impone en esa zona podría quedarse con el Superclásico.

La probable formación de Boca vs. River

La formación del equipo auriazul que pondría Úbeda frente al elenco de Núñez, sería la siguiente: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.