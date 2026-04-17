En una jornada clave para la modernización de los servicios públicos, la Municipalidad de Las Heras inauguró este viernes las nuevas instalaciones del Centro Único de Emisión de Licencias de Conducir. El edificio está ubicado en la intersección de Boulogne Sur Mer y Roca, en la zona de El Challao, un punto estratégico que promete mayor comodidad y rapidez.
Las Heras inauguró su nuevo Centro de Licencias de Conducir en El Challao
Está en Boulogne Sur Mer y Roca. Los mayores de 66 años podrán sacar un turno vía WhatsApp para renovar la licencia de conducir. El resto es por la web
El traslado desde el antiguo espacio en el Parque Industrial responde a un plan de optimización logística: por un lado, brinda instalaciones modernas y digitales para el ciudadano; por otro, libera el sector industrial para mejorar la operatividad de las empresas allí radicadas, destacaron desde la comuna.
Un servicio ágil y tecnológico
Durante el acto, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, destacó que, pese al contexto difícil, "hoy estamos dando una gran noticia. Tenemos un nuevo centro acorde a las nuevas tecnologías y con instalaciones que permitan un servicio eficiente, eficaz y ágil".
El nuevo centro, que atiende de lunes a viernes de 8 a 14, cuenta con:
- Circuito fluido: áreas administrativa, médica y de examen teórico distribuidas para evitar aglomeraciones.
- Pista de examen profesional: un predio totalmente asfaltado y señalizado según normativa vigente para las pruebas prácticas.
- Capacitación: cursos presenciales de refuerzo que complementan la formación online, garantizando conductores mejor evaluados.
Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza, celebró la iniciativa: "Contar con procesos claros y una pista de estas dimensiones garantiza que quienes obtienen su licencia salgan a la calle más seguros".
Turnos y canales de atención
La comuna recordó que los turnos se gestionan exclusivamente vía web en lasheras.gob.ar, sin intermediarios ni gestores. Los únicos pagos oficiales son la tasa municipal, la tasa nacional y las multas pendientes.
Atención especial para adultos mayores: entendiendo la brecha digital, el municipio habilitó una línea de WhatsApp (261 555 9348) que servirá para informes generales y, específicamente, para la solicitud de turnos para personas mayores de 66 años, quienes podrán gestionar su trámite por esta vía de manera simplificada.
Con esta mudanza, el municipio busca descomprimir el tránsito pesado del Parque Industrial, donde el movimiento de aspirantes a la licencia de conducir solía entorpecer la carga y descarga de mercaderías de las fábricas locales.