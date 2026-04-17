Las Heras inauguró su nuevo Centro de Licencias de Conducir en El Challao

El nuevo centro, que atiende de lunes a viernes de 8 a 14, cuenta con:

Circuito fluido: áreas administrativa, médica y de examen teórico distribuidas para evitar aglomeraciones.

áreas administrativa, médica y de examen teórico distribuidas para evitar aglomeraciones. Pista de examen profesional: un predio totalmente asfaltado y señalizado según normativa vigente para las pruebas prácticas.

un predio totalmente asfaltado y señalizado según normativa vigente para las pruebas prácticas. Capacitación: cursos presenciales de refuerzo que complementan la formación online, garantizando conductores mejor evaluados.

Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza, celebró la iniciativa: "Contar con procesos claros y una pista de estas dimensiones garantiza que quienes obtienen su licencia salgan a la calle más seguros".

Turnos y canales de atención

La comuna recordó que los turnos se gestionan exclusivamente vía web en lasheras.gob.ar, sin intermediarios ni gestores. Los únicos pagos oficiales son la tasa municipal, la tasa nacional y las multas pendientes.

Atención especial para adultos mayores: entendiendo la brecha digital, el municipio habilitó una línea de WhatsApp (261 555 9348) que servirá para informes generales y, específicamente, para la solicitud de turnos para personas mayores de 66 años, quienes podrán gestionar su trámite por esta vía de manera simplificada.

Con esta mudanza, el municipio busca descomprimir el tránsito pesado del Parque Industrial, donde el movimiento de aspirantes a la licencia de conducir solía entorpecer la carga y descarga de mercaderías de las fábricas locales.