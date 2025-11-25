Cómo activar la licencia de conducir en Mi Argentina y qué hacer cuando no tienes internet para mostrarla

Descargar la App: Descarga la aplicación móvil "Mi Argentina" desde la tienda de aplicaciones (AppGallery, Play Store o App Store).

Registrarse: Regístrate en la aplicación utilizando tu número de CUIL y un correo electrónico válido.

Validar identidad: Valida tu identidad de forma remota, siguiendo las instrucciones de la app (generalmente mediante un proceso con tu DNI).

Acceder a la licencia: Una vez validados tus datos, la licencia de conducir (siempre que tengas una física vigente) aparecerá automáticamente en la sección "Transporte" o "Mis trámites" dentro de la aplicación.

Cuando te la soliciten en un control de tránsito, deberás mostrar el código QR dinámico que se encuentra en la sección de la licencia digital para que puedan verificar su vigencia en tiempo real.

mi argentina, licencia La licencia digital tiene la misma validez que la física.

Si bien algunos conductores no lo tienen en cuenta, la versión digital tiene la misma validez legal que la licencia física para circular por las rutas y calles de Mendoza. Para viajar fuera del país, es imprescindible llevar la licencia física, ya que no todos los países tienen convenios de validez para la versión digital.

Qué pasa cuando no tienes internet

Uno de los mayores problemas que ha traído la licencia de conducir digital es su disponibilidad ante el internet, ya que algunos usuarios no han podido presentarla ante la falta de servicio. No obstante, todo tiene solución.

Sucede que Mi Argentina permite la descarga de un código QR válido por 24 horas, que puede usarse sin conexión. Ante la falta de conectividad, se recomienda descargarlo para evitar cualquier tipo de problemas.