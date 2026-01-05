Por qué se le debe poner azúcar al árbol de jade durante el verano

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (6)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: por qué colocarle azúcar al sustrato durante el verano

Aunque parezca obvio, no todo el mundo sabe que la tierra o el sustrato, es la manera que uno tiene para fortalecer y potenciar sus plantas, entre ella el árbol de jade. La suculenta tiene todas las condiciones del verano para desarrollarse más rápido y más fuerte, aprovechando algunos consejos de los expertos en jardinería de Cultifort.

Azúcar

Si solo le colocamos un poco de azúcar a la tierra del árbol de jade, la planta gozará de beneficios de nutrientes ideales para su crecimiento en verano. Poner este elemento facilita la asimilación de elementos nutrientes y su transporte por la planta, ya que reducen la presión osmótica.

Se recomienda hacer este tipo de trabajos durante la primavera, ya que es una época perfecta para estos trabajos, especialmente si se hace durante un cambio de maceta.