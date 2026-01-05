Uno elige plantas para decorar su hogar, que no le lleve grandes sacrificios de tiempo ni dinero el mantenerla, y entre las opciones que cumplen con estos puntos aparece el árbol de jade, la más elegida del 2025. Además, se trata de una especie de suculenta muy estética y que está fuertemente vinculada con las filosofías energéticas, tales como el Feng Shui.
Por qué se le debe poner azúcar al árbol de jade durante el verano
Los mayores expertos en jardinería enumeraron los beneficios de colocarle azúcar a la tierra del árbol de jade durante el verano
Los que más saben de jardinería, saben que los cuidados básicos del árbol de jade nos ayudan a mantener la forma y la salud de la planta, pero que, a través del sustrato, podemos potenciar su crecimiento a través de distintos minerales en verano. El azúcar es perfecto para la suculenta, y sus beneficios se absorben solo colocándola en la tierra.
Por qué el verano y la primavera son tan positivos para el árbol de jade
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: por qué colocarle azúcar al sustrato durante el verano
Aunque parezca obvio, no todo el mundo sabe que la tierra o el sustrato, es la manera que uno tiene para fortalecer y potenciar sus plantas, entre ella el árbol de jade. La suculenta tiene todas las condiciones del verano para desarrollarse más rápido y más fuerte, aprovechando algunos consejos de los expertos en jardinería de Cultifort.
Si solo le colocamos un poco de azúcar a la tierra del árbol de jade, la planta gozará de beneficios de nutrientes ideales para su crecimiento en verano. Poner este elemento facilita la asimilación de elementos nutrientes y su transporte por la planta, ya que reducen la presión osmótica.
Se recomienda hacer este tipo de trabajos durante la primavera, ya que es una época perfecta para estos trabajos, especialmente si se hace durante un cambio de maceta.