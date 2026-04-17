Darío Franco arma el once de Gimnasia y Esgrima para jugar con Lanús tras la eliminación en la Copa Argentina

rigamonti César Rigamonti volvería al arco, ante Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina no jugó.

Gimnasia y Esgrima y Lanús: por la 15ª fecha del Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima y Lanús, jugarán este el lunes 20 de abril, desde las 21.45, en el estadio Víctor Legrotaglie, con el arbitraje de Felipe Viola y TV por ESPN Premium.

Darío franco entrenamiento de Gimnasia. El Lobo piensa en el Granate, el lunes jugará un partido muy importante para seguir sumando.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima vs. Lanús

El probable once del Lobo ante Lanús, sería: César Rigamonti, Juan Franco o Ismael Cortéz; Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica.

Este sábado el plantel Mensana hará la práctica de fútbol, donde el entrenador Darío Franco definirá el once que jugará ante el Granate y se probará a algunos jugadores que padecen algunas molestias. Ellos son César Rigamonti, Juan Franco, Luciano Paredes, Facundo Lencioni.

El encuentro ante Lanús es la antesala del clásico ante Independiente Rivadavia

El encuentro de Gimnasia y Esgrima con Lanús, será el último del Lobo antes del clásico ante Independiente Rivadavia, en el Bautista Gargantini, programado para el domingo 26 de abril a las 15, en un partido esperado para todos en el Lobo.

Luego, para cerrar el primer semestre, le quedará jugar en los primeros días de mayo (sin fecha ni hora confirmada) frente a Defensa y Justicia, en el postergado de la novena fecha.