Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Apertura

Darío Franco arma el once de Gimnasia y Esgrima para jugar con Lanús tras la eliminación en la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima jugará este lunes en el estadio Víctor Legrotaglie, a las 21.45, ante Lanús por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima planifica el equipo para jugar frente a Lanús.

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima planifica el equipo para jugar frente a Lanús.

Gimnasia y Esgrima tras la eliminación ante Gimnasia y Tiro de Salta, por Copa Argentina, ya dio vuelta la página y piensa en el compromiso por el torneo Apertura ante Lanús. En lo que será el séptimo partido en condición de local.

Este encuentro ante el campeón de la Copa Sudamericana 2025, se jugará este lunes desde las 21.45 en el Víctor Legrotaglie.

El entrenador Darío Franco empezó a diagramar el equipo que enfrentará a Lanús, el equipo conducido por Mauricio Pellegrino.

rigamonti
César Rigamonti volvería al arco, ante Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina no jugó.

César Rigamonti volvería al arco, ante Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina no jugó.

Gimnasia y Esgrima y Lanús: por la 15ª fecha del Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima y Lanús, jugarán este el lunes 20 de abril, desde las 21.45, en el estadio Víctor Legrotaglie, con el arbitraje de Felipe Viola y TV por ESPN Premium.

Darío franco entrenamiento de Gimnasia.
El Lobo piensa en el Granate, el lunes jugará un partido muy importante para seguir sumando.

El Lobo piensa en el Granate, el lunes jugará un partido muy importante para seguir sumando.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima vs. Lanús

El probable once del Lobo ante Lanús, sería: César Rigamonti, Juan Franco o Ismael Cortéz; Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica.

Este sábado el plantel Mensana hará la práctica de fútbol, donde el entrenador Darío Franco definirá el once que jugará ante el Granate y se probará a algunos jugadores que padecen algunas molestias. Ellos son César Rigamonti, Juan Franco, Luciano Paredes, Facundo Lencioni.

El encuentro ante Lanús es la antesala del clásico ante Independiente Rivadavia

El encuentro de Gimnasia y Esgrima con Lanús, será el último del Lobo antes del clásico ante Independiente Rivadavia, en el Bautista Gargantini, programado para el domingo 26 de abril a las 15, en un partido esperado para todos en el Lobo.

Luego, para cerrar el primer semestre, le quedará jugar en los primeros días de mayo (sin fecha ni hora confirmada) frente a Defensa y Justicia, en el postergado de la novena fecha.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas