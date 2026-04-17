Darío Franco arma el once de Gimnasia y Esgrima para jugar con Lanús tras la eliminación en la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima tras la eliminación ante Gimnasia y Tiro de Salta, por Copa Argentina, ya dio vuelta la página y piensa en el compromiso por el torneo Apertura ante Lanús. En lo que será el séptimo partido en condición de local.
Gimnasia y Esgrima jugará este lunes en el estadio Víctor Legrotaglie, a las 21.45, ante Lanús por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional
Gimnasia y Esgrima tras la eliminación ante Gimnasia y Tiro de Salta, por Copa Argentina, ya dio vuelta la página y piensa en el compromiso por el torneo Apertura ante Lanús. En lo que será el séptimo partido en condición de local.
Este encuentro ante el campeón de la Copa Sudamericana 2025, se jugará este lunes desde las 21.45 en el Víctor Legrotaglie.
El entrenador Darío Franco empezó a diagramar el equipo que enfrentará a Lanús, el equipo conducido por Mauricio Pellegrino.
Gimnasia y Esgrima y Lanús, jugarán este el lunes 20 de abril, desde las 21.45, en el estadio Víctor Legrotaglie, con el arbitraje de Felipe Viola y TV por ESPN Premium.
El probable once del Lobo ante Lanús, sería: César Rigamonti, Juan Franco o Ismael Cortéz; Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica.
Este sábado el plantel Mensana hará la práctica de fútbol, donde el entrenador Darío Franco definirá el once que jugará ante el Granate y se probará a algunos jugadores que padecen algunas molestias. Ellos son César Rigamonti, Juan Franco, Luciano Paredes, Facundo Lencioni.
El encuentro de Gimnasia y Esgrima con Lanús, será el último del Lobo antes del clásico ante Independiente Rivadavia, en el Bautista Gargantini, programado para el domingo 26 de abril a las 15, en un partido esperado para todos en el Lobo.
Luego, para cerrar el primer semestre, le quedará jugar en los primeros días de mayo (sin fecha ni hora confirmada) frente a Defensa y Justicia, en el postergado de la novena fecha.