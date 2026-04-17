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El Inter goleó al Cagliari por la fecha 33 de la Serie A con Lautaro reservado en recuperación

En una nueva fecha de la Serie A italiana, el Inter de Milán derrotó 3 a 0 al Cagliari. Lautaro Martínez no fue tenido en cuenta para su recuperación

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El capitán del Inter. Nicoló Barella fue el autor del segundo gol del nero-azzurro frente al Cagliari por la fecha 33 de la Serie A.

El capitán del Inter. Nicoló Barella fue el autor del segundo gol del nero-azzurro frente al Cagliari por la fecha 33 de la Serie A.

No tuvo mayores inconvenientes el Inter para golear en casa al Cagliari, por la 33ª fecha por 3 a 0, con los tantos de Thuram, Barella y Zielinski en el complemento. Esto lo mantiene como cómodo puntero del campeonato, sumando 78 unidades y alejándose del Napoli.

El goleador Lautaro Martínez sigue como baja en la escuadra de Cristian Chivu en la Serie A, luego de que se supiera de su lesión, por distensión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, que lo ha dejado fuera de las canchas desde febrero pasado y causando preocupación en el DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, a 59 días del inicio del Mundial 2026.

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El Inter resolvió ante el Cagliari en el complemento

Luego de un primer tiempo parejo y disputado, los goles del local llegaron al Estadio Giuseppe Meazza, en el reinicio del duelo. Primero fue Marcus Thuram, a los 53', y apenas tres minutos después (56') Nicolo Barella estiró la ventaja. Ya cuando se cumplían dos minutos de descuento, Piotr Zielinski puso el 3-0 definitivo.

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Nico Paz sumó pero fue derrota del Como

En el otro partido adelantado de la fecha del torneo de la máxima categoría del fútbol profesional italiano, el Sassuolo se impuso de local al Como de Nico Paz por 2 a 1.

A los 42' Cristian Volpato abrió la cuenta para los dueños de casa. Dos minutos después, M'Bala Nzola clavó el 2-0. Cuando se cumplían dos minutos de descuento (45 +2), el argentino Nico Paz anotó su 12° tanto en el torneo y descontó para el Como, aunque este sería a la postre el resultado definitivo.

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