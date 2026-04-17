El Inter goleó al Cagliari por la fecha 33 de la Serie A con Lautaro reservado en recuperación

El goleador Lautaro Martínez sigue como baja en la escuadra de Cristian Chivu en la Serie A, luego de que se supiera de su lesión, por distensión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, que lo ha dejado fuera de las canchas desde febrero pasado y causando preocupación en el DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, a 59 días del inicio del Mundial 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cracks_oficial/status/2045242655567749241&partner=&hide_thread=false | Inter de Milán 3-0 Cagliari



. ¡Inter se pone a 12 del 2º momentáneamente!



Jornada 33 | Serie A pic.twitter.com/jBfhWmuIG3 — CRACKS (@cracks_oficial) April 17, 2026

El Inter resolvió ante el Cagliari en el complemento

Luego de un primer tiempo parejo y disputado, los goles del local llegaron al Estadio Giuseppe Meazza, en el reinicio del duelo. Primero fue Marcus Thuram, a los 53', y apenas tres minutos después (56') Nicolo Barella estiró la ventaja. Ya cuando se cumplían dos minutos de descuento, Piotr Zielinski puso el 3-0 definitivo.