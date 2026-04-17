Cuánto cuesta una escapada de fin de semana en Valle de Uco

traslado Hay diferentes opciones de traslado, por lo que cada familia puede elegir la que mejor se adapta a su bolsillo.

Por otro lado, para quienes prefieren viajar en ómnibus de media distancia, el costo de los pasajes ida y vuelta suele ubicarse entre los $30.000 y $35.000 por persona, dependiendo la empresa y la disponibilidad.

Los mendocinos que viajan en auto propio necesitan, en promedio, de 15 a 24 litros de nafta para realizar el viaje de ida y vuelta, en el caso de un vehículo económico. Esto equivale aproximadamente a unos $30.000 de combustible, tomando como referencia el precio de la nafta súper.

Hospedaje

Para elegir hospedaje existen plataformas como Booking, Airbnb o Trip Advisor, donde se pueden comparar precios, ubicaciones y servicios. En el Valle de Uco, una estadía para dos personas durante dos noches suele costar entre U$S140 y U$S200, aunque el costo puede elevarse dependiendo del tipo de alojamiento y la categoría.

hospedaje Valle de Uco combina paisajes impresionantes, viñedos exuberantes y algunas de las bodegas más reconocidas a nivel mundial.

La diferencia de precios se vincula directamente con los servicios incluidos. No es lo mismo una cabaña sencilla que un hospedaje en una finca de lujo con vista a la cordillera, desayuno incluido y acceso a experiencias de una bodega.

También, influyen la ubicación, la época del año, y la anticipación con la que se haga la reserva. Por eso, planificar con tiempo puede marcar la diferencia y permitir encontrar opciones más accesibles.