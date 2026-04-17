Turistas de todo el país llegan para conocer Valle de Uco, que está conformado por Tupungato, Tunuyán y San Carlos. El principal atractivo de este destino es que tiene paisajes únicos, viñedos enclavados al pie de la cordillera, atardeceres únicos y un silencio hipnótico. A esto se suma una propuesta gastronómica de primer nivel, restaurantes y bodegas para visitar.
Cuánto cuesta una escapada de fin de semana en Valle de Uco
Valle de Uco se ha posicionado como un destino con cientos de propuestas para el disfrute. A continuación, exploramos precios de alojamientos y traslados
Más allá del turismo de alta gama... ¿qué opciones hay para los mendocinos que quieren hacer una escapada? A continuación exploramos cuánto cuesta pasar un fin de semana en Valle de Uco con precios de estadía y traslado.
Traslado
Un viaje desde Ciudad de Mendoza hasta Valle de Uco ida y vuelta cuesta entre $140.000 y $150.000 en autos de aplicación, auque el valor puede variar dependiendo la hora y la demanda.
Por otro lado, para quienes prefieren viajar en ómnibus de media distancia, el costo de los pasajes ida y vuelta suele ubicarse entre los $30.000 y $35.000 por persona, dependiendo la empresa y la disponibilidad.
Los mendocinos que viajan en auto propio necesitan, en promedio, de 15 a 24 litros de nafta para realizar el viaje de ida y vuelta, en el caso de un vehículo económico. Esto equivale aproximadamente a unos $30.000 de combustible, tomando como referencia el precio de la nafta súper.
Hospedaje
Para elegir hospedaje existen plataformas como Booking, Airbnb o Trip Advisor, donde se pueden comparar precios, ubicaciones y servicios. En el Valle de Uco, una estadía para dos personas durante dos noches suele costar entre U$S140 y U$S200, aunque el costo puede elevarse dependiendo del tipo de alojamiento y la categoría.
La diferencia de precios se vincula directamente con los servicios incluidos. No es lo mismo una cabaña sencilla que un hospedaje en una finca de lujo con vista a la cordillera, desayuno incluido y acceso a experiencias de una bodega.
También, influyen la ubicación, la época del año, y la anticipación con la que se haga la reserva. Por eso, planificar con tiempo puede marcar la diferencia y permitir encontrar opciones más accesibles.