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Cuánto cuesta una escapada de fin de semana en Valle de Uco

Valle de Uco se ha posicionado como un destino con cientos de propuestas para el disfrute. A continuación, exploramos precios de alojamientos y traslados

Paula García
Por Paula García [email protected]
¿Cuánto cuesta un fin de semana en el Valle de Uco?

¿Cuánto cuesta un fin de semana en el Valle de Uco?

Turistas de todo el país llegan para conocer Valle de Uco, que está conformado por Tupungato, Tunuyán y San Carlos. El principal atractivo de este destino es que tiene paisajes únicos, viñedos enclavados al pie de la cordillera, atardeceres únicos y un silencio hipnótico. A esto se suma una propuesta gastronómica de primer nivel, restaurantes y bodegas para visitar.

Más allá del turismo de alta gama... ¿qué opciones hay para los mendocinos que quieren hacer una escapada? A continuación exploramos cuánto cuesta pasar un fin de semana en Valle de Uco con precios de estadía y traslado.

Traslado

Un viaje desde Ciudad de Mendoza hasta Valle de Uco ida y vuelta cuesta entre $140.000 y $150.000 en autos de aplicación, auque el valor puede variar dependiendo la hora y la demanda.

traslado
Hay diferentes opciones de traslado, por lo que cada familia puede elegir la que mejor se adapta a su bolsillo.

Hay diferentes opciones de traslado, por lo que cada familia puede elegir la que mejor se adapta a su bolsillo.

Por otro lado, para quienes prefieren viajar en ómnibus de media distancia, el costo de los pasajes ida y vuelta suele ubicarse entre los $30.000 y $35.000 por persona, dependiendo la empresa y la disponibilidad.

Los mendocinos que viajan en auto propio necesitan, en promedio, de 15 a 24 litros de nafta para realizar el viaje de ida y vuelta, en el caso de un vehículo económico. Esto equivale aproximadamente a unos $30.000 de combustible, tomando como referencia el precio de la nafta súper.

Hospedaje

Para elegir hospedaje existen plataformas como Booking, Airbnb o Trip Advisor, donde se pueden comparar precios, ubicaciones y servicios. En el Valle de Uco, una estadía para dos personas durante dos noches suele costar entre U$S140 y U$S200, aunque el costo puede elevarse dependiendo del tipo de alojamiento y la categoría.

hospedaje
Valle de Uco combina paisajes impresionantes, vi&ntilde;edos exuberantes y algunas de las bodegas m&aacute;s reconocidas a nivel mundial.

Valle de Uco combina paisajes impresionantes, viñedos exuberantes y algunas de las bodegas más reconocidas a nivel mundial.

La diferencia de precios se vincula directamente con los servicios incluidos. No es lo mismo una cabaña sencilla que un hospedaje en una finca de lujo con vista a la cordillera, desayuno incluido y acceso a experiencias de una bodega.

También, influyen la ubicación, la época del año, y la anticipación con la que se haga la reserva. Por eso, planificar con tiempo puede marcar la diferencia y permitir encontrar opciones más accesibles.

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