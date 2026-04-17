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Scaloni y otro DT argentino son candidatos a dirigir al Real Madrid en la próxima temporada

Consumada la eliminación de la Champions League el Real Madrid ve casi terminada la temporada y es un hecho de que no obtendrá títulos por segundo año consecutivo.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Scaloni define su futuro entre la Selección o dirigir en el exterior.

Scaloni define su futuro entre la Selección o dirigir en el exterior.

Consumada la eliminación de la Champions League el Real Madrid tiene prácticamente terminada la temporada y es un hecho de que no obtendrá títulos por segundo año consecutivo.

A decir verdad los Merengues ganaron la Copa Intercontinental de la FIFA en diciembre del 2024, pero llegaron a disputar ese título por haber sido unos meses antes campeones de Europa por última vez.

Real Madrid
El Real Madrid busca a su futuro entrenador.

El Real Madrid busca a su futuro entrenador.

Todo indica que las 7 fechas que faltan de La Liga española no serán suficientes para recortar la diferencia de 9 puntos que hoy tiene el Barcelona y serán la despedida de Álvaro Arbeloa quien asumió el cargo de DT tras la salida de Xabi Alonso, en enero.

Es un secreto a voces que Florentino Pérez y la dirigencia ya piensan en contratar un nuevo entrenador y las especulaciones en la prensa española están a la orden del día.

Lionel Scaloni y Mauricio Pochettino entre los candidatos a dirigir al Real Madrid

Lionel Scaloni y Mauricio Pochettino, dos DT argentinos que dirigirán en el próximo Mundial 2026, figuran entre los candidatos que la prensa española piensa para dirigir al Real Madrid a partir de julio próximo.

Pochettino
Pochettino, actualmente en selecci&oacute;n de Estados Unidos, siempre le gust&oacute; a Florentino.

Pochettino, actualmente en selección de Estados Unidos, siempre le gustó a Florentino.

Además de otros nombres de peso, lo que limita las chances de ambos es que para contratarlos en la Casa Blanca deberán esperar a que finalice el Mundial, y en el caso de Scaloni saber si seguirá o no en la Selección argentina.

El italiano Massimiliano Allegri, el alemán Jurgen Klopp, los franceses Didier Deschamps y Zinedine Zidane, son otros de los nombres que se barajan según los medios españoles.

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