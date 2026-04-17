Scaloni y otro DT argentino son candidatos a dirigir al Real Madrid en la próxima temporada

Es un secreto a voces que Florentino Pérez y la dirigencia ya piensan en contratar un nuevo entrenador y las especulaciones en la prensa española están a la orden del día.

Lionel Scaloni y Mauricio Pochettino entre los candidatos a dirigir al Real Madrid

Lionel Scaloni y Mauricio Pochettino, dos DT argentinos que dirigirán en el próximo Mundial 2026, figuran entre los candidatos que la prensa española piensa para dirigir al Real Madrid a partir de julio próximo.

Pochettino Pochettino, actualmente en selección de Estados Unidos, siempre le gustó a Florentino.

Además de otros nombres de peso, lo que limita las chances de ambos es que para contratarlos en la Casa Blanca deberán esperar a que finalice el Mundial, y en el caso de Scaloni saber si seguirá o no en la Selección argentina.

El italiano Massimiliano Allegri, el alemán Jurgen Klopp, los franceses Didier Deschamps y Zinedine Zidane, son otros de los nombres que se barajan según los medios españoles.