Scaloni y otro DT argentino son candidatos a dirigir al Real Madrid en la próxima temporada

Consumada la eliminación de la Champions League el Real Madrid tiene prácticamente terminada la temporada y es un hecho de que no obtendrá títulos por segundo año consecutivo.
Consumada la eliminación de la Champions League el Real Madrid ve casi terminada la temporada y es un hecho de que no obtendrá títulos por segundo año consecutivo.
Consumada la eliminación de la Champions League el Real Madrid tiene prácticamente terminada la temporada y es un hecho de que no obtendrá títulos por segundo año consecutivo.
A decir verdad los Merengues ganaron la Copa Intercontinental de la FIFA en diciembre del 2024, pero llegaron a disputar ese título por haber sido unos meses antes campeones de Europa por última vez.
Todo indica que las 7 fechas que faltan de La Liga española no serán suficientes para recortar la diferencia de 9 puntos que hoy tiene el Barcelona y serán la despedida de Álvaro Arbeloa quien asumió el cargo de DT tras la salida de Xabi Alonso, en enero.
Es un secreto a voces que Florentino Pérez y la dirigencia ya piensan en contratar un nuevo entrenador y las especulaciones en la prensa española están a la orden del día.
Lionel Scaloni y Mauricio Pochettino, dos DT argentinos que dirigirán en el próximo Mundial 2026, figuran entre los candidatos que la prensa española piensa para dirigir al Real Madrid a partir de julio próximo.
Además de otros nombres de peso, lo que limita las chances de ambos es que para contratarlos en la Casa Blanca deberán esperar a que finalice el Mundial, y en el caso de Scaloni saber si seguirá o no en la Selección argentina.
El italiano Massimiliano Allegri, el alemán Jurgen Klopp, los franceses Didier Deschamps y Zinedine Zidane, son otros de los nombres que se barajan según los medios españoles.