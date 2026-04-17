Arde el Inter Miami: por qué renunció Mascherano y quiénes son los candidatos a remplazarlo

El punto de quiebre habría sido el descontento del grupo tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC. Este fracaso deportivo,sumado a la decisión de haber mandado el banco de suplentes al uruguayo Luis Suárez sumado a las altas expectativas generadas por una inversión millonaria en refuerzos, terminó por socavar la autoridad del entrenador.

Fuentes citadas por la prensa norteamericana insisten en que el vestuario ya no respondía a las exigencias de Mascherano, quien se convirtió en el cuarto técnico en dejar el cargo desde la fundación de la franquicia en 2020.

Messi vs. Mascherano: la interna del Inter Miami

Por otra parte, la información destaca un componente político clave: el rol de Messi como futuro copropietario del club una vez que se retire, condición que le otorga un peso específico a cualquier desacuerdo táctico o personal, haciendo que el margen de maniobra para Mascherano fuera prácticamente nulo.

Mascherano Messi.jpg Mascherano y Messi compartieron muchos años en la Selección argentina y el Barcelona.

Tras la oficialización de su salida, Angel Guillermo Hoyos asumió de forma interina mientras la directiva de Florida busca un técnico que pueda gestionar un vestuario repleto de estrellas sin los cortocircuitos que marcaron el final de la era Mascherano.

Dos candidatos a dirigir el Inter Miami

Xavi Hernández, ex compañero de Messi en el Barcelona, y Marcelo Gallardo, recientemente desvinculado de River, son los dos candidatos que los medios señalan para remplazar a Mascherano en el Inter Miami.

La franquicia de la Florida aún debe jugar 8 encuentros antes del receso de dos meses en la MLS con motivo del Mundial 2026. El próximo será este sábado ante Colorado Rapids, como visitante.

Con el Nu Stadium recién estrenado, el Inter Miami está tercero en la Conferencia Este con 12 puntos en 7 fechas y a 4 del puntero Nashville SC.